Detectan más medicina fraudulenta en Chihuahua

Ciudad de México— Autoridades de Chihuahua detectaron otro medicamento oncológico fraudulento, ahora en los Servicios de Salud del Estado, durante la Administración del exgobernador priista César Duarte.

Apenas hace una semana, el Gobernador Javier Corral reveló que durante la gestión de su antecesor se adquirió y suministró medicina adulterada para pacientes con cáncer en Pensiones Civiles del Estado (PCE).

En el caso de los Servicios de Salud del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE) indaga al ex Mandatario y a miembros de su Gabinete, entre ellos Pedro Hernández Flores, quien fuera Secretario de Salud.

De acuerdo con la indagatoria, a inicios de 2012, Servicios de Salud de Chihuahua celebró la contratación pública con la empresa "Atenciones Médicas K, S.A. de C.V.", referente al Servicio de Suministro de Medicinas y Material de Curación.

En dicho contrato se estipuló el suministro del medicamento oncológico Gemncitabina, consistente en una solución inyectable de clorhidrato de gemcitabina.

El 18 de septiembre de 2012, según la investigación, el entonces director del Centro Estatal de Cancerología, Germán Ceballos Acosta, en reunión con la representante de la Farmacéutica Lilly, Cecilia Vargas y la encargada de Farmacia, Sugey González Ortega, identificaron que el medicamento oncológico Gemzar (Gemcitabina) existente en almacenes se encontraba alterado en su presentación y no correspondía al fabricado por la farmacéutica.

"La representante médico de la Farmacéutica Lilly, tras el hallazgo, señaló que dicho medicamento no fue surtido por la empresa", se indica en la indagatoria.

"Pero además, al revisar la muestra, se observó que era apócrifo, puesto que el producto no coincidía en hologramas de seguridad, tampoco en la impresión y calidad de la envoltura. Ante tal anomalía, la farmacéutica envió una muestra a sus laboratorios en Indianápolis, Estados Unidos".

La farmacéutica emitió un dictamen elaborado por Michael P. Dalton, químico consultor de la compañía, en el cual estableció principalmente que las etiquetas de las ampolletas, así como los sellos y folletos anexos al medicamento, eran falsos.

También que la sustancia sí correspondía al medicamento Gemzar, con la sustancia Gemzitabina, pero acorde a las fechas señaladas en el número de lote se advertía caduca.

Por lo tanto, fue reetiquetado y reempacado con rótulos, sellos y folletos falsos.

La Farmacéutica Lilly presentó la denuncia formal en la Cofepris comunicando las irregularidades, sin que hasta el momento se haya comunicado determinación alguna.

"El proveedor de dicho medicamento 'Atenciones Médicas K, S.A. de C.V.' guarda un vínculo directo con la empresa 'Ymmarsa Pharmaceutica', que también suministró a través de una contratación con Pensiones Civiles del Estado medicamento oncológico fraudulento en el año 2012, de nombre Avastin. Lo anterior, ya que comparten al mismo accionista de nombre Juan Hiram Márquez Rodríguez", de acuerdo con la FGE.

Según la investigación, 'Ymmarsa Pharmaceutica' fue constituida el 29 de marzo de 2011 en Torreón, Coahuila, con un capital de 50 mil pesos, con los socios Juan Hiram Márquez Rodríguez, José López Ramírez, José Luis Martínez Prado y Juan Francisco Lucero Chávez.

"En febrero de 2012, el socio José López Ramírez fue nombrado por el ex Gobernador César Horacio Duarte Jáquez como director general de la entidad paraestatal Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fiseapech)", añade la indagatoria.

Actualmente, López Ramírez se encuentra vinculado a proceso por el delito de peculado agravado, por su probable intervención en el desvío de 6 millones de pesos del erario de Chihuahua a la persona moral Financiera de la División del Norte S.A. de C.V., cuyo accionista principal era el entonces gobernador César Duarte.

Además, según fuentes públicas y registros oficiales, las empresas proveedoras de medicamento fraudulento "Atenciones Médicas K, S.A. de C.V." e "Ymmarsa Pharmaceutica" compartieron el domicilio ubicado en Periférico de la Juventud 8725, Colonia Lomas Universidad, en la Ciudad de Chihuahua, con la patente o marca registrada "Que el cielo bendiga a Chihuahua".

En la titularidad aparece al ex Gobernador Duarte y la Unión Ganadera Regional División del Norte, en la que el ex Mandatario se desempeñó como fundador y presidente de su Consejo Directivo.

"Se identificó a una de las compañías de transporte y fletes utilizada para la trasportación del medicamento de las empresas 'Atenciones Médicas K, S.A. de C.V.' e 'Ymmarsa Pharmaceutica', siendo Movilidad y Enlaces Empresariales S.A de C.V. (Meesa), de la cual resulta socio Pedro Genaro Hernández Flores, ex Secretario de Salud en la Administración de César Duarte Jáquez", precisa la indagatoria.