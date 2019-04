Detención de FGE solo me hizo más famoso: Tena

Cuauhtémoc.- En tono irónico y ante 2 mil 500 personas que habrían de recibir el apoyo del Programa Alimentario 2019, el presidente municipal Carlos Tena Nevárez agradeció a la Fiscalía General del Estado por la detención cometida en su contra en días pasados, ya que dicho evento, dijo, le trajo más fama a su persona.





“Vamos a mandarle un cordial saludo al fiscal de la Zona Occidente porque le dimos el lujo de meter un presidente municipal a la cárcel, aunque no le duró el gusto”, comentó el alcalde, y mencionó que eso es lo que no les gusta, que defienda a la gente.





“Yo disfruté estar en la cárcel, porque no la conocía, pero me dieron la oportunidad no de conocer Holanda, sino de conocer la cárcel”, refirió respecto a la visita del expresidente municipal Humberto Pérez Holguín y de Luis Fernando Chacón, quienes acudieron aquel país europeo para revisar una propuesta de reciclaje de basura para aplicarse en los municipios de Guerrero y Cuauhtémoc.





En torno a los memes que parodiaban la acusación sobre su huida del lugar en el vehículo de un menonita, mencionó que dichos elementos le dieron un impulso a su figura. “Hasta famoso me hicieron, comentó”.





“Me pusieron en la cartelera de Rápido y Furioso. Si quiero huir, lo hago a pie para que no me alcancen”, destacó, y comentó que en una visita a una escuela uno de los menores lo reconoció por el meme y no por su encargo como presidente municipal.





Finalmente agradeció el apoyo de las personas que estuvieron al pendiente del proceso en su detención.