Detienen a contralmirante por la muerte de 40 migrantes

Ciudad Juárez.- El contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), fue detenido esta tarde por elementos de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pese a contar con un amparo otorgado por la jueza Séptimo de Distrito, radicado en Juárez, desde el pasado 13 de abril, los cargos que enfrenta el mando militar son graves, ya que se trata de los delitos de homicidio, lesiones, ambos a titulo doloso, así como el indebido ejercicio de la función pública, por lo que deberá comparecer a la brevedad ante el juzgado federal que lo requiere.

Con González Guerrero ya son siete los funcionarios de la delegación Chihuahua del INM detenidos tras la muerte de 40 personas y las lesiones que sufrieron 27 migrantes extranjeros más, en hechos ocurridos el pasado 27 de marzo.

En la cadena de mando del INM son: Salvador González, titular de la OR, Daniel G.Y. representante de la oficina noreste, Eduardo M., responsable de recursos materiales, Rodolfo C. T., Gloria Liliana R.G., ambos responsables de la estación provisional Juárez y Juan Carlos M. C. coordinador del Grupo Beta Juárez y encargado de la Unidad Interna de Protección Civil, una última detenida es Cecilia R.T., quien está a cargo del puente en Puerto Palomas de Villa.

Contra el mando militar existe además una denuncia interpuesta por el abogado Jorge Vázquez Campbell por estos mismos hechos.