Detienen a directora y maestra por violación

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Una unidad de Criminalística de la FGE en el exterior del plantel

Ciudad Juárez.— Después de unos meses de estudiar el preescolar en el Colegio Montessori Internacional, “Diana” de cuatro años le pidió a su mamá que por favor no la llevara más, le dijo que le temía a sus maestras, por lo que un día A.G. decidió sacarla del plantel y tan sólo unas semanas después su hija le confesó que sus maestras la violentaban sexualmente.

Fue el 23 de febrero de este año en que A.G. decidió por no llevar de nuevo a “Diana” a la escuela, porque no paraba de rogarle que no la volviera a dejar con sus maestras y fue el pasado 7 de marzo cuando le contó que la directora Mónica C.R., de 51 años, y la maestra Adriana Lucía H.G., de 27 años, abusaron de ella durante los días en que asistía a clases.

En un principio, A.G. creyó que las docentes habían golpeado a su hija, pues no se explicaba por qué les temía tanto, pero cuando le contó detalladamente cada una de las cosas que le hacían decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), donde se le recomendó que no hiciera público el caso hasta que fueran detenidas.

Ayer, minutos después del mediodía, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron un cateo en el plantel educativo ubicado en la colonia Del Sol, en atención a la carpeta de investigación 7534/22, y se ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra las docentes señaladas como probables responsables del delito de violación agravada de una menor de 4 años.

“Los hechos en los que se les involucre, de acuerdo con la carpeta de investigación, se registraron en el período comprendido del mes de agosto del año 2021 al mes de febrero del año en curso. Será el juez de Control que otorgó los mandatos judiciales quien determine su situación jurídica en las próximas horas”, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el exterior del Colegio Montessori Internacional también arribó A.G. y familiares de la menor violentada sexualmente, quienes decidieron hacer público el caso de “Diana” con la intención de que los padres de familia de los demás estudiantes atiendan posibles señales de alerta que hayan sido emitidos durante los últimos meses y denuncien en caso de ser necesario.

“Me lo contó mi niña (…) no recuerda muy bien porque a ella le daba mucho sueño en esos momentos, ya le había preguntado qué tenía, pero sólo me contaba ciertas cosas, como que le pegaba Mónica, no me decía todo, porque le dijeron que no podía decir nada”, contó A.G., quien ayer atestiguó el momento en que las docentes fueron detenidas.