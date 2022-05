Detienen a dos con perico y mota en NCG

Nuevo Casas Grandes.- Dos sujetos en posesión de varias porciones de cocaína y marihuana, fueron detenidos por elementos que integran las células mixtas en Nuevo Casas Grandes, a quienes además se les aseguró un vehículo, mismo que no portaba placas de circulación.

Durante uno de los recorridos que realizaba el personal de las células de coordinación, en las calles Laguna Fierro y Laguna Palomas se dio alcance a un vehículo Nissan Frontier sin matrícula de circulación, en el que viajaban los detenidos identificados como José Pablo C. R. de 28 años y originario de Nuevo Casas Grandes, así como Juan Francisco C. C. de 27 años de edad y originario del estado de Sonora.

A los dos sujetos se les aseguraron 54 envoltorios de cocaína y 2 de marihuana, todos empaquetados para su venta de manera individual.

El personal de seguridad pública trasladó a los detenidos, la droga y el vehículo a la sede en Nuevo Casas Grandes de la Fiscalía General del Estado para realizar la puesta a disposición correspondiente.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) son quienes integran la células mixtas.