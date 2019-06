Detienen a integrantes del Cártel de Sinaloa con 50 kilos de mariguana

Hidalgo del Parral.- Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, capturaron a dos presuntos integrantes y operadores del grupo delincuencial denominado Cártel de Sinaloa, a quienes se les incautaron 50 kilogramos del enervante conocido como mariguana.



Los hechos se registraron alrededor de las 21 horas de este lunes en las inmediaciones de la colonia Residencial Tecnológico, en donde los efectivos estatales detuvieron a Teodoro A. C., y Lorenzo C. C., sujetos que se ostentaron como miembros de una célula delincuencial que opera en la región sur de la entidad.

Los hoy detenidos, al momento de su detención estaban en posesión de 17 paquetes rectangulares, forrados con cinta adhesiva que en su interior contenían una hierba verde y olorosa con las características propias de la marihuana.



Hecho por el cual y con previa lectura de sus derechos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de realizar las investigaciones pertinentes para resolver la situación jurídica de los presuntos delincuentes.