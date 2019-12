Detienen a notario público relacionado con el caso de Otto Valles

Parral.- El notario público número 7, Fernando Ulloa fue detenido antes de las 2 de la tarde en sus oficinas en la calle Ojinaga en el centro de Parral, supuestamente se encuentra relacionado con el caso de Otto Valles, también detenido este miércoles por la mañana.

Vecinos del sector aseguraron que varias unidades de la policía estatal sacaron de su oficina al notario publico numero 7, Fernando Ulloa Rodrìguez, aunque no ha sido confirmado por la autoridad oficial.

De acuerdo a las primeras versiones, el conocido abogado parralense pudiese estar relacionado con la escrituración de algunas propiedades registradas por Otto Valles Baca, entre ellas las ubicadas a un costado de la plaza Juárez, las cuales el Gobierno del Estado aseguró hace meses eran del ex gobernador César Duarte y fueron adquiridas por medio del supuesto prestanombres de Duarte, Otto Valles.

El hecho ha causado revuelo en el sector centro de la ciudad y son varios testimonios que confirman el hecho, aunque oficialmente no han informado nada.