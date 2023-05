Detienen a tres luego de hallarles arma de fuego en cateo

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Durante la realización de una orden de cateo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a tres personas del sexo masculino y aseguraron un arma de fuego, el sábado.

En seguimiento a una carpeta de investigación, los elementos de la Unidad de Delitos Contra la Vida, catearon el domicilio en el bulevar Manuel Gómez Morín, de la colonia Satélite.

Al llegar al lugar, fueron recibidos por Alejo O. C., de 55 años; Rodrigo Nicolás C. N., de 21 años y Rodrigo Nicolás C. A. de 41 años, quienes se encontraban en el interior del domicilio en donde se aseguró una pistola de color café con negro de la marca HellCat, con un cargador metálico café, con la leyenda 9 milímetros, abastecido con 12 balas y un cartucho.

Mediante acta de aseguramiento y registro de cadena de custodia, se procedió a realizar la formal detención de los tres masculinos por el presunto delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como posesión de armas de fuego sin licencia.

Una vez que se les leyeron sus derechos, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalia de Distrito Zona Norte, para ser puestos a disposición del Ministerio Publico de la Fiscalía General de la República.