Detienen a uno en vehículo ligado a 'levantón'

Cuauhtémoc.- Un hombre fue detenido en posesión de un arma de fuego tras una persecución a bordo de un vehículo involucrado en la privación ilegal de una persona, ayer por la tarde en el poblado de Casa Colorada.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de distrito zona occidente que acudieron al lugar, informaron de la detención de un hombre y la recuperación de una camioneta pick up en medio de un sembradío ubicado a la altura del kilómetro 16 del Corredor Comercial.

En el lugar se detuvo a Jorge Alexis L. P., de 22 años de edad, y con domicilio en el fraccionamiento Independencia, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros con siete cargadores abastecidos.

La camioneta en mención es una Ford, pick up, Lobo, color blanco, propiedad de una persona que fue reportada como privada de su libertad a la altura de Casa Colorada quien hasta el momento no ha sido localizado.