Día de la Mujer... sin marchas

El Diario

Distintas colectivas feministas que año tras año se han sumado a la marcha por el 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, informaron que en este 2021 no habrá marcha en la capital, atendiendo a los protocolos sanitarios derivados de la pandemia de coronavirus. Sin embargo las mujeres, sí tomarán las calles, pues cada colectiva ofrecerá distintas actividades desde plataformas virtuales, rodadas en bicicleta o pintas de justicia que esparcirán por toda la ciudad.

“Con la pandemia aún latente, alzaremos la voz por todas las que no podrán salir a marchar. Este #8M juntas, a distancia, cuidándonos, haremos de nuestras calles y colonias caja de resonancia para recordar que el violador eres tú”, fue la postura de Movimiento Malinche en coordinación con el Colectivo Constelación, cuyas integrantes organizarán una rodada en punto de las 15:00 horas que partirá desde el parque del Arte, frente a la Quinta Gameros en la que se pide llevar bicicleta, patines o patineta para recorrer las calles, asimismo se hace obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Otra de las iniciativas será cambiar los nombres de las calles de la ciudad utilizando carteles con nombres de mujeres latinoamericanas, para lo cual se llenarán las redes sociales a través de los hashtags #TomaLasCallesNoCalles.

Por su parte la colectiva Aquelarre Violeta llevará a cabo distintas intervenciones en las calles: “No llenaremos las calles este año con nuestra presencia. No haremos que retumbe la ciudad con nuestras voces. No podremos abrazarnos para recordarnos que no estamos solas. No podremos incomodar a quienes crítican desde su burbuja de privilegios. Este año toca adaptarnos. Para protegernos entre nosotras y cuidar de los demás. Afortunadamente tenemos muchas maneras de manifestarnos. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Ni hoy, ni nunca. De alguna manera, haremos presencia. De alguna manera haremos que se escuchen nuestras exigencias. Y de alguna manera expresaremos este coraje”.

“Hacemos responsable a las autoridades si tratan de reprimirnos de alguna manera. Hacemos responsables a las autoridades de Gobierno Estatal y Municipal, a Javier Corral, Maru Campos (o en su lugar Maria Angélica Granados) si tratan de silenciarnos. En cambio, esperamos contar con el respaldo de todas las instituciones que acostumbran pintarse de morado sólo un día. Que nos aseguren protección, todos los días del año. Y a nuestras colectivas hermanas, nuestras compañeras, sólo queremos decirles que pronto volveremos a vernos en la calles y que pronto, muy pronto, volveremos a abrazarnos”, puntualizaron en un comunicado oficial.

Asimismo Marea Verde, informó que no asumirán convocatoria con el fin de cuidar su salud, y continuarán con su agenda, así como distintos eventos virtuales. “Seguimos acompañando desde nuestras trincheras a las mujeres y niñas que abortan, acuerpándonos y abrazando en sus pérdidas a quienes las han tenido”, puntualizaron.