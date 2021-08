Dice gobernador que denuncias sobre supuestos aviadores son golpeteo

Staff / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Luego de las denuncias públicas hechas por panistas sobre la presencia de aviadores en el Gobierno del Estado, este viernes, el gobernador Javier Corral negó que en su administración existan tales figuras, a la par de que calificó las quejas de los integrantes de su partido a "una campaña de distorsiones y golpeteo".

"Sé los motivos de estas distorsiones, me pude mucho que los compañeros busquen trabajo de la peor forma, que es parte de la campaña de golpeteo intensivo y que busca con mentiras o verdades a medias, desprestigiar al gobierno que va de salida", dijo.

Los panistas José Márquez Puentes y David Rodríguez denunciaron que en la nómina de la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales aparecía la esposa del regidor del mismo partido, Enrique Torres, Diana Guadalupe Veloz Carbajal, así como la señora Silvia Márquez Zúñiga, quien es una persona dedicada a labores domésticas.

"Esos nunca han sido, ni son aviadores. Diana trabajó más de año y medio con nosotros, pero desde hace tres años ya no; en el caso del señor Pinedo, fue coordinador de Comunicación Social, y cuando dejó ese cargo se integró a la coordinación de asesores y desde hace tiempo ya no trabaja con nosotros y así hay una serie de distorsiones, solo calumnias; la señora Silvia es muy respetable es quien hace el aseo de la oficina y de los guardias, deberían tener más respeto por las personas, no se les puede tratar así por golpear al gobernador" afirmó.

Corral Jurado señaló desconocer los motivos de Márquez Puentes ante dichas acusaciones, sin embargo, en el caso de Rodríguez Torres, indicó que sus razones se deben a que fue despedido de la oficina de Licencias "por mal trato a las personas".

Aseguró que la administración está dispuesta a entregar toda la información solicitada por las instancias correspondientes sobre este caso.