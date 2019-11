Dicen de detenidos pero no sus nombres ni cuántos

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que ya hay detenidos en el caso Lebarón, sin embargo, aclaró que el informe general está en manos de la Fiscalía General de la República.

A pesar de no revelar ni el número de detenidos ni la organización a la que pertenecen, Durazo Montaño aseguró “están plenamente identificados pero no podemos dar más información, no nos vamos a adelantar, no nos corresponde, a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las Fiscalías”, así lo dijo en el marco de la Segunda Reunión de Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública y de Seguridad Pública Municipal, zona centro, realizada en el Hotel Sevilla Palace de la Ciudad de México.

El lunes cuatro de noviembre, tres mujeres y seis menores fueron asesinados por grupo criminales en Sonora, cerca de los límites con Chihuahua y , todos ellos integrantes de la familia Lebarón. Por estos hechos, tanto autoridades federales como estatales anunciaron un trabajo conjunto para dar con los responsables de esta tragedia.