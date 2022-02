Diego, de 11 años, el niño asesinado

/ La última foto que le tomaron al menor, el sábado que desapareció

Ciudad Juárez.— Diego A. V. L., de 11 años de edad, es el niño que la mañana del lunes fue localizado sin vida en un terreno baldío de la colonia Urbi Villa del Cedro etapa I, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Un hombre de aproximadamente 20 años de edad, vecino del lugar donde el menor vivía con su hermana, quien dijo ser amigo de Diego, aseguró que él fue la última persona que lo vio con vida, ya que junto con otros menores estaban jugando la tarde del sábado. Narró que poco antes de las 10:00 de la noche, le dijo que ya se metiera a su casa, pero un hombre desconocido le habló por su nombre y ya no supieron de él hasta el lunes, cuando se realizó el hallazgo de su cuerpo a sólo unos metros del lugar.

“El sábado en la noche que desapareció, él estaba jugando acá junto con mi bici que tengo allá adentro, estábamos yo y otros dos niños, fuimos a dejar a los niños a su casa y después, le digo al agente (ministerial) que un señor le llamó por su nombre, le dijo ‘Diego ven’, yo le dije, ‘pues ya es tarde, mejor métete, no quiero que te vaya a pasar algo’ y me dijo que nomás iba a ir al parque a algo y antier me avisó su hermana que no aparecía”, mencionó.

Dijo que el hombre que le habló tenía en la cabeza una letra ‘Z’ rasurada con máquina, vestía chamarra café y tenía aspecto de malviviente.

El entrevistado mostró una fotografía que le tomó a Diego la tarde del sábado, en la que viste la misma ropa con la que fue encontrado sin vida: una chamarra tipo sudadera color azul, un pantalón negro y tenis converse color negros.

En la imagen se observa de fondo una barda con alas de mariposa de colores, mientras que el niño simula con sus manos las antenas del insecto.

“Me dijo ‘tómame una foto’, fue aquí en La Deportiva”, mencionó mientras señalaba el parque Siglo XXI.

Diego vivía junto con su hermana de 13 años, una prima y otros familiares en una vivienda de la calle Prados de la Nostalgia, a espaldas del lote baldío donde su cuerpo fue encontrado, a una cuadra de la Academia de Policía municipal.

“Es muy doloroso, muy trágico, se juntaba mucho con nosotros, jugaba mucho con mis hermanos aquí, su mamá y su papá lo dejaban aquí y se quedaba a dormir con nosotros, es algo muy feo”, mencionó otro de los vecinos de la calle.

Comentó que Diego no iba a la escuela y en ocasiones vivía con su padre, en otras con su hermana, tía y primas debido a que su madre había estado interna en un centro de rehabilitación.

Un agente ministerial dijo que apenas ayer, los padres del menor habían acudido a realizar el reporte de ausencia, pero en lugar de eso tuvieron que identificar el cuerpo.

Hasta la tarde de ayer, la FGE no había dado a conocer el resultado de la necropsia para establecer la causa de muerte y determinar si fue víctima de violencia.

La historia

•Un vecino del lugar, de 20 años de edad, asegura que fue el último del sector que lo vio con vida

•Vivía en la colonia Urbi Villa del Cedro etapa I

•El sábado jugaba afuera cerca de su casa, alrededor de las 10:00 de la noche

•Un hombre que tenía en la cabeza una letra ‘Z’ rasurada con máquina le habló a Diego

•El cuerpo del menor fue encontrado en un predio cercano a su vivienda