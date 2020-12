Difieren grupos panistas de las alianzas con el PRI

Agencia Reforma / Gustavo Madero

Chihuahua— Panistas de diferentes grupos y fracciones presentan diferentes posturas respecto de las posibles coaliciones electorales de cara a las elecciones de 2021; coinciden en que el enemigo a vencer será Morena, pero difieren en una alianza con el PRI, partido que ha sido el enemigo histórico a vencer dentro del sentir de la militancia del partido blanquiazul.

“Decidimos ir en alianza en el Partido Acción Nacional con todos los partidos que podamos para construir un contrapeso de Morena en la próxima elección. Escuchamos la voz de todos los ciudadanos que nos pedían ‘¡únanse!’ con tal de hacer este contrapeso y ganarle a Morena en la próxima elección y tener una mayoría opositora”, externó el senador Gustavo Madero, aspirante a la candidatura del PAN a la gobernatura de Chihuahua.

Madero, detalló que votó a favor de las alianzas por el resultado de las encuestas al interior, donde en los estados, ya que en la entidad en donde menos tuvo eco la propuesta de las coaliciones, la militancia votó un 59 por ciento a favor de las mismas, y en los estados en donde tuvo mayor apoyo, el porcentaje de aprobación llegó hasta el 75 por ciento.

Con el PRI no, revira diputado

El diputado local Jorge Soto, quien busca de manera abierta la candidatura por la presidencia municipal de Chihuahua, dijo que el PAN se encuentra abierto a coaliciones por el momento histórico, sin embargo, deberá ser cuidadoso de apoyar a candidatos con honestidad. De manera rotunda rechazó cualquier posibilidad de alianza con el PRI.

“Con la posibilidad de alianzas con el PRI no estoy de acuerdo, definitivamente no, entiendo la coyuntura histórica, sin embargo, el PRI ha sido un partido con el que durante décadas hemos luchado con sus formas autoritarias, con sus formas corruptas de gobernar y, en lo personal, la posibilidad de ir en alianza con el PRI no me gusta y espero que no ocurra en este estado”, señaló.

‘Una falta de respeto’

Jorge Puentes, miembro del Consejo Estatal y del Consejo Nacional de Acción Nacional, reprobó cualquier posibilidad de alianza con partidos para consumar la formula llamada en el argot político ‘PRIAN’, acusando a exgobernadores, entre ellos Pancho Barrio de impulsar la coalición que deshonraría la historia que ellos mismos escribieron venciendo al PRI en los estados. Puentes, mantuvo una postura crítica en extremo, al grado de acusar a los mismos exgobernadores de no estar dispuestos a empolvarse los zapatos para ganar distritos federales en juego y buscar la candidatura plurinominal ‘a las peladas’

“El Partido al aceptar aliarse “hasta con criminales”, como dijo Madero, reconoce que no ha sabido salir de sí mismo para ir a buscar el aval ciudadano y hoy los dirigentes piensan que sumando debilidades van a derrotar al régimen destructivo de Morena”, concluyó Puentes, una de las voces más críticas del partido a nivel estado.