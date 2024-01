Diputados y regidores del PAN sólo cobran y no trabajan: Cruz

Archivo/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Los juarenses deben organizarse para exigirles cuentas a los diputados y regidores del Partido Acción Nacional (PAN), quienes se han dedicado a atacar la administración municipal, pero no trabajan, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar en la rueda de prensa semanal.

“Son patadas de ahogado, la verdad tratamos de que no nos distraiga, evidentemente sí molesta, los regidores del PAN también están en la misma lógica, porque pues no vemos su trabajo, no vemos qué están haciendo por Juárez sin embargo, lo que sí puedo decir es que nosotros no hemos detenido nuestro trabajo”, dijo al ser cuestionado por un reportero sobre el ataque de los diputados y regidores panistas.

“Yo quisiera ver un video de éstos de los regidores o de los diputados del PAN de su trabajo, no trabajan, cobran”, afirmó.

Pérez Cuéllar aseguró que la administración municipal seguirá trabajando y anotó que los ciudadanos también deben exigir cuentas a los regidores y diputados panistas. “Entonces seguimos chambeando lo vamos a seguir haciendo, pero creemos que la gente también debe organizarse y también debe empezar a exigir que rindan cuentas, y el que se ríe se lleva”, indicó al cuestionarlo sobre las denuncias que los diputados y regidores del albiazul han interpuesto contra el alcalde.

Dijo que es importante que ahora se empiecen a ver otras problemáticas que tiene la ciudad.

“Y ver qué han hecho por ejemplo por traer más recursos los diputados del PAN, nada, en el tema presupuestal Juárez es muy maltratado y no hemos visto por parte de ellos nada, es importante que se entre al debate público de estos temas sin descuidar el trabajo”, anotó.

A su vez, la regidora coordinadora de la fracción del PAN, Austria Galindo Rodríguez, contestó a las declaraciones del presidente municipal, y dijo que más bien se refería a los ediles de Morena.

“Yo creo que el presidente se refería a los regidores de Morena que no trabajan, no van a las comisiones, no participan en Cabildo, no proponen nada”, mencionó.

Indicó que precisamente una de las principales tareas de los ediles es vigilar el trabajo de la administración.

“Por lo mismo, las denuncias que hemos interpuesto ante Fiscalía, o que presentaremos en próximos días, atiende justamente al ejercicio de nuestro trabajo como regidores. Porque es evidente que se está incurriendo en faltas administrativas, por lo que es necesario que se investigue”, señaló.