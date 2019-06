Dirige CNDH recomendación a Corral por muerte de mujer

Chihuahua.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación dirigida al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por no investigar debidamente la muerte por violencia obstétrica de Yesenia Pineda Tafoya.

La CNDH también dirigió la recomendación Néstor Armendáriz Loya, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por no indagar más en el caso y no acreditar el daño en perjuicio de la víctima para exigir su reparación integral.

El organismo nacional calificó como limitada la recomendación en 2017 del entonces ombudsman local José Luis Armendáriz, para reparar integralmente el daño causado a una víctima de violencia obstétrica en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, quien casi un año después de su proceso de parto sufrió complicaciones de salud que provocaron su fallecimiento a los 20 años en el Hospital General de Chihuahua.

La CNDH constató que el personal médico no otorgó a la Yesenia atención adecuada, al omitir realizar un diagnóstico temprano y suministrar un tratamiento oportuno, lo que constituyó un acto de violencia obstétrica; además, el caso no fue debidamente investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE). “Esta Comisión Nacional estableció que la reparación estimada por el Organismo Estatal no garantizó la máxima protección de la víctima y víctimas indirectas, al no considerar la reparación integral con medidas de rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación” de las víctimas, señaló la CNDH en un comunicado.

El actual ombudsman de Chihuahua, Néstor Armendáriz Loya, admitió que al interior de la CEDH no han sido exhaustivos en indagar sobre el daño o perjuicio que se le causó a la víctima.

“Ya lo había visualizado desde que tomé la administración.Efectivamente, no sólo pasa en las recomendaciones, sino desde antes: en el procedimiento y tramitación de quejas”, explicó el ombudsman local.

“A veces concluimos en los resolutivos con: ‘que se le repare de manera integral el daño’, pero dentro del expediente no tenemos acreditado cuál fue el daño. Hay que hacer adecuaciones, no hay ningún parámetro”, añadió Armendáriz Loya, Yesenia tenía 19 años cuando acudió en marzo de 2015 al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez al sentir contracciones tras un embarazo de nueve meses.

El personal de salud le indicó que regresara tres horas después porque “el bebé no bajaba y no estaba dilatada”.

Regresó al día siguiente y como resultado del trabajo de parto, nació una niña a quien se reportó con buen estado de salud, pero Yesenia sufrió desgarro de cuarto grado, que fue atendido mediante suturas subcutáneas.

Yesenia volvió al hospital a mediados de abril. Los médicos le informaron que el desgarro no había cerrado bien, y presentaba infección vaginal que fue tratada con antibióticos y analgésico-antiinflamatorios.

Diez días después, durante una revisión, los médicos la reportaron como grave, por lo que su familia solicitó alta voluntaria para trasladarla a un hospital privado en el que fue diagnosticada con desgarro de cuarto grado infectado, fístula recto-vaginal, leucopenia y anemia clínica.

Ante la imposibilidad de cubrir los gastos, se solicitó su traslado al Hospital Dr. Salvador Zubirán Anchondo, en la capital, en el que fue atendida en diversas ocasiones durante casi un año, y luego de varias complicaciones falleció el 14 de marzo de 2016.

Tras una queja de la madre de Yesenia, la CEDH emitió la Recomendación 52/2017, dirigida sólo al Secretario de Salud de Chihuahua, al determinar que el personal del Hospital de la Mujer no observó las Normas Oficiales Mexicanas referentes a una adecuada vigilancia obstétrica; sin embargo, fueron insuficientes las medidas de reparación integral del daño, por lo cual se presentó el recurso de impugnación ante la CNDH.

Tras un análisis del caso, la CNDH recomendó al gobierno estatal y a la CEDH se repare el daño a las víctimas indirectas de la muerte de Yesenia Pineda, por medio de compensaciones, atención psicológica y tanatológica; se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas.

También ordenaron la capacitación a personal médico que participó en los hechos en la protección a los derechos de la salud y violencia obstétrica; así como a miembros de la FGE en continuar con la investigación del caso para esclarecer los hechos.

A la CEDH se solicitó que se establezca la procedencia de la reparación del daño de manera específica y se realicen las investigaciones procedentes con la debida diligencia.

“Ya giramos instrucciones a los observadores para que dentro de la tramitación de la queja, invariablemente se indague y se esclarezca cuál fue el daño o el perjuicio que se le causó a la víctima”, informó Néstor Armendáriz tras la recomendación.