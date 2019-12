Discuten De la Rosa y LaTorre por Ley Notarial pese a aprobación

Chihuahua.- Los diputados del PAN y Morena, Miguel LaTorre y Gustavo De la Rosa Hickerson, tuvieron una amplia disputa por la Ley Notarial del Estado de Chihuahua, que antes fue aprobada por mayoría en el pleno del Poder Legislativo.

Previamente, el legislador panista leyó el dictamen en el que señaló algunas modificaciones que se hicieron para dar mayores facultades, especialmente en el tema de propiedades para agilizar trámites de los ciudadanos.

No obstante, el congresista morenista, añadió no conocer los cambios que se hicieron en la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que invitó a no votar por desconocimiento, algo que le hicieron ver que para ello son las reuniones previas y análisis correspondientes.

Es así, que entre LaTorre Sáenz, De la Rosa Hickerson y Jesús Valenciano, discutieron el tema casi al punto de que terminara la sesión.

Al final, De la Rosa abandonó el recinto para no votar.