Disminuye cifra de migrantes en Ciudad Juárez

El Diario

Ciudad Juárez.- El próximo fin del Título 42, la saturación de la aplicación móvil CBP One y los rumores de que Estados Unidos tiene abierta la puerta 40 han disminuido la cantidad de migrantes durante las últimas dos semanas en Ciudad Juárez, de un estimado de 15 mil personas a entre 6 mil y 10 mil, según activistas.

“Yo creo que de los 400 que teníamos se salieron como más de 300, se ve solito porque todos se están yendo a cruzar. Antier se salió un grupo, ayer se salió otro grupo, hoy en la mañana se salió otro. Todo ese movimiento se da por los engaños a los migrantes”, informó el jueves el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Dijo que muchos migrantes creen que al terminar el Título 42 les van a abrir las puertas de Estados Unidos, mientras que otros quieren adelantarse al fin de la política sanitaria.

Explicó que los migrantes dicen “alguien me dijo que pasó y que ya está allá, que es fácil”, “si ellos lo hicieron, vamos a intentarlo a ver si nosotros podemos pasar” o “vamos a hacer el intento, si funciona bien, si no, vamos a esperar a que se termine el Título 42”.

El sacerdote destacó que la decisión puede perjudicarlos porque no es información oficial, además de los riesgos que significa cruzar la frontera de manera irregular.

Hasta ayer permanecían aproximadamente 2 mil personas migrantes en los más de 20 albergues de la ciudad, y el resto se encontraba en hoteles, cuartos o casas de renta, tapias y edificios abandonados o en el campamento instalado frente al Instituto Nacional de Migración (INM), del cual también se han retirado decenas para cruzar el río internacional.

Durante la mañana de ayer, trabajadores de la Dirección de Limpia del Municipio retiraron las casas de campaña y carpas creadas con cobijas, cartones y plásticos que permanecían solas en el campamento.

“Muchísima gente se está yendo todos los días, algunos vienen, se quedan, descansan y continúan. Cuando llega el tren es que llega la multitud, pero llegan y se van, algunos llegan y esperan y otros pasan de largo. El Centro, eso está solo; eso es parte del efecto”, dijo José Ángel Pavón, quien permanece en el campamento migrante con sus hijas de 12 y 13 años desde el 28 de marzo.

Narró que hace casi un mes su esposa logró ingresar a Estados Unidos a través de Nogales por medio de la aplicación CBP One, y viajó a El Paso para estar más cerca de ellos, pero aunque intentan todos los días ellos no han logrado una cita. Sin embargo, sabe que si ingresan de manera irregular serán expulsados a través de otra frontera.

“Ahorita me está llamando un familiar que tengo en Estados Unidos, que me entregue, que los están procesando; la presión viene de todos lados, es fuerte. El problema es que todos ven fácil, que ese es el paso, que es la oportunidad, que no la pierdas porque no va a haber otra, el muro lo van a cerrar, van a militarizar la frontera y no va entrar más nadie. Entonces, esa locura terrorífica que está rondando por las redes y que la gente está vociferando por ahí está haciendo mucho daño”, comentó el venezolano.

A través de grupos de Facebook, personas migrantes preguntan también todos los días si es verdad que en Juárez existe una puerta del muro abierta, a lo que algunos migrantes les responden que sí y otros les narran que ellos se entregaron y ya fueron expulsados a México.