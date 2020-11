Disponibles, tres vacantes para consejeros electorales

Ciudad Juárez— El Instituto Nacional Electoral (INE) entregará hoy las propuestas a las representaciones partidistas ante el Consejo Local y pondrá a su disposición los expedientes para ocupar las vacantes de consejeros electorales distritales en el estado.

En Chihuahua hay tres vacantes en los distritos 01 y 02 que necesitan una propietaria mujer y dos suplencias, hombre y mujer, para participar en el proceso electoral del próximo año.

De acuerdo con el órgano electoral, en el caso de la propietaria como consejera se encuentra vacante luego de la conclusión del período, mientras que una suplencia está vacía por subir como propietaria por renuncia del titular y otra por defunción.

Atendiendo lo indicado en el plazo establecido en el acuerdo INE/CG218/2020, los consejos distritales se instalarán el 1 de diciembre próximo para el proceso electoral federal 2020-2021.

Las personas inscritas debieron cubrir varios requisitos, como no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; que no haya sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; que no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria o morosa que atente contra las obligaciones alimentarias.

Luego de esta etapa contempla que se podrán recibir expedientes tanto en forma virtual, mediante correo electrónico, como de manera presencial en aquellas entidades o distritos electorales federales en los que la contingencia sanitaria lo permita.

Para la recepción de solicitudes de inscripción y documentación mediante correo electrónico, éstas deberán ser en formato PDF y el o la aspirante deberá cumplir con los requisitos y adjuntar la documentación citada en el acuerdo y la convocatoria en el orden establecido y deberá enviarse a la cuenta de correo de la vocalía del secretario distrital correspondiente al Distrito Electoral Federal de residencia, o en su caso a la cuenta de correo del vocal secretario de la Junta Local en la entidad.

