‘Divide Corral al PAN’, denuncian

Chihuahua.- La animadversión del gobernador Javier Corral hacia Maru Campos generó opiniones divididas entre consejeros y militantes del PAN, luego de que la alcaldesa de Chihuahua revelara que todos los días es atacada por el mandatario.

“No podemos negar lo que es visible, no lo podemos esconder y negar”, dijo la consejera estatal Daniela Álvarez, al reconocer que hay una enemistad de parte de Corral hacia Campos Galván, de cara al proceso interno que se avecina para elegir al candidato a la gubernatura.

Ayer por la mañana, Corral utilizó la estructura de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado para desmentir los señalamientos que Maru Campos hizo sobre los ataques que a diario dice recibir, con un desplegado que cita: “Mentira lo que afirma la alcaldesa Campos; no nos extraña su acuerdo con los Diarios”.

“El Gobernador Javier Corral está dedicado hoy por hoy, a la defensa de la soberanía de nuestro Estado, a la defensa de la dignidad de las y los chihuahuenses en la defensa del agua, y a resistir el embate de la Federación por su postura. Este debiera ser el momento de la Unidad de todos los Chihuahuenses; solo la mezquindad puede aprovecharse de un escenario como éste”, decía el boletín.

Sin embargo, en sus redes sociales, Corral se mantuvo al margen de hacer opiniones o declaraciones.

Pide unidad

Joob Quintín, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que estos pleitos no abonan al partido.

“El día de hoy vimos un comunicado en el periódico Cambio 16 acerca de las publicaciones de El Diario de Juárez y de Chihuahua. Yo como presidente del partido abono a la unidad”, mencionó.

Dijo que aunque incluso en la sesión del Consejo Estatal del sábado “se vieron muy buenos ánimos tanto de Gustavo Madero como de la alcaldesa Maru Campos (…), espero que esos pleitos terminen pronto, que no deben ser más que malentendidos, y los panistas debemos salir fortalecidos previo al proceso 2021, que básicamente comienza dentro de tres meses”.

“Para el 3 de febrero debemos tener ya definidas todas las candidaturas y esto (el pleito) no abona mucho”, subrayó.

‘Busca enrarecer el ambiente’

Enrique Torres Valadez, panista que forma parte del equipo político del gobernador y quien impulsa al senador Madero, lamentó las declaraciones de la alcaldesa.

“Que yo recuerde la última vez que se abordó un tema sobre ella fue cuando el gobernador habló de unos recibos que existen, y de los que ella misma habló, y que la vinculan con el exgobernador César Duarte”, dijo.

“Internamente esta situación, sin duda, busca enrarecer el ambiente del partido, pero creo que a final de cuentas no va a tener un impacto grave para la elección interna”, agregó.

Indicó que los panistas están atentos a lo que ocurre, sin embargo, el tema de las declaraciones de Campos genera dudas respecto a su actuar, “sobre todo porque pareciera que busca curarse en salud, de algo que pudo haber hecho”.

Aseguró que los panistas están más enfocados a que se hagan las cosas bien dentro del partido, para poder elegir en consecuencia cuando se abran los procesos internos.

Torres aseveró que no hay animadversión de parte de Corral hacia la presidenta, “lo ha dicho muy claro el gobernador en el sentido de que está seguro que no va a haber preferencias para nadie; la ley se aplica como va”.

El pasado sábado Maru Campos aseguró que “no cesan, son diarios los ataques”, al preguntarle si esperaba el fin de la contienda entre ella y el gobernador, previo a su ingreso a la sesión del Consejo Estatal del PAN.

Ahí, incluso ella y Madero se tomaron fotos, “se sentía el ambiente de camaradería y unidad”, dijo Álvarez.

En el boletín oficial difundido ayer, la administración estatal aseguró que “el gobernador no se ocupa de la alcaldesa desde la conferencia de prensa en la que señaló que no habría excepciones ni sesgos en aplicar la justicia para quienes cometieron actos de corrupción. Más bien este manejo periodístico lo que busca es tratar de curarse en salud, o blindarse, al tener pleno conocimiento de que no habrá excepciones en las actuaciones de los Fiscales Anticorrupción.

“No nos extraña que los Diarios –el medio que sirve y protege los intereses corruptos de César Duarte– sean el instrumento para difundir los ataques al Gobernador. La Alcaldesa los ha patrocinado a lo largo de sus dos administraciones con cuantiosos recursos públicos”, agregó el mandatario.

‘Corral ha hecho su carrera a través de ataques’

El Consejero Estatal del PAN, Luis Medina, también lamentó los embates de Corral.

“Yo pienso que el gobernador está haciendo mal en atacar a la alcaldesa, ya que es una figura fuerte a nivel estado y respetada por sus compañeros de partido, y por lo que veo está bien posicionada según las encuestas”.

El también presidente del Consejo Ejecutivo Municipal de ciudad Jiménez recordó que Corral ha hecho su carrera política a través de ataques a otros panistas, como el caso de Gustavo Madero, cuya posible candidatura ahora apoya de manera abierta, pero a quien acusó en su momento de utilizar al PAN de trampolín a sus aspiraciones personales y de mentir con frialdad.

“A puñaladas iguales llorar es cobardía y yo veo muy mal que un gobernador emanado de nuestro partido golpetee a compañeros, pues señaló duro a Calderón, a Fox, a Madero, cuando comentó que el PAN no era un hotel de paso y cuando habló del supuesto consorcio de Madero y Anaya, y otras situaciones constantes”, dijo.

Medina hizo énfasis en las declaraciones de Corral en el sentido de que no la recibiría en privado, lo cual calificó de una ofensa hacia todo el municipio de Chihuahua, pues se trata de una autoridad que representa a la ciudadanía en su conjunto.

‘Quien acusa tiene que probarlo’

El coordinador de la fracción del PAN, Fernando Álvarez Monje, dijo que esta es una situación que a nadie consta y que Campos tendrá que comprobar los ataques de los cuales acusa al gobernador Corral.

“Si lo dice ella, lamentablemente, no es una situación que nosotros compartamos, porque para empezar no nos consta, no tenemos una cercanía de la relación entre ellos dos, pero pues ella tendrá que probarlo. No compartimos esa visión de la alcaldesa”, externó el legislador.

‘Acción Nacional debe resolver el asunto’

Jorge Puentes, consejero estatal y nacional de Acción Nacional, llamó a realizar una revisión a fondo del asunto sin simulaciones, ya que esto genera desde una crisis interna del partido hasta un escenario de ingobernabilidad en el estado y el municipio de Chihuahua.

Enfatizó que se trata de un asunto político, porque las acusaciones del gobernador en torno a una supuesta corrupción de Campos carecen de fundamento y no existen elementos que puedan incriminarla.

“Acción Nacional debe tomar las riendas en el asunto, llamar a ambas partes a conciliación y pedir que se eviten descalificaciones, porque no abonan al tema del partido ni a la gobernabilidad del Municipio ni del Estado”, concluyó.

