Documentan anécdotas de la era Covid

Ciudad Juárez.- “Diálogos adolescentes” es una compilación de anécdotas de los alumnos de la Secundaria Técnica 55, en la que narran los aspectos positivos y negativos que vivieron durante la pandemia del Covid-19.

La idea fue impulsada por Armando Esteban González Llaca, docente de Historia, quien creyó que la adolescencia es una etapa en donde los estudiantes necesitan más atención.

“Fue una generación de alumnos que les tocó ir a la escuela, luego viene la pandemia, en la que todos vivimos un colapso social, escolar, personal y sobre todo emocional”, dijo el docente.

“Creo que las emociones en la pandemia se vivieron de manera muy dura, entonces, era muy importante porque los adolescentes estaban en una etapa donde más necesitaban de atención y ayuda”, dijo el docente.

El libro contiene las narraciones de 88 alumnos de tercer grado de secundaria que transcribió González Llaca, en un período de 10 meses de interinato, de la generación de alumnos del 2019 al 2022, tiempo que abarcó la pandemia, y en el cual los alumnos vivieron el proceso de cambio de clases presenciales a virtuales, y luego el regreso a las aulas escolares, en donde se notó la falta de convivencia entre los alumnos, lo que se convirtió en un reto para el docente debido a que los estudiantes llegaron con otras experiencias después del encierro y de la convivencia en sus hogares.

Tensión, crisis y frustración

Durante las clases, el docente dijo que se vivió tensión, crisis de ansiedad y frustración que provocaron que los estudiantes reprimieran sus emociones.

“Mi adolescencia también fue dura, me quise convertir en esa persona que no tuvo el apoyo, por eso traté de darle una perspectiva a la clase de Historia más allá de los sucesos y antecedentes históricos, para marcar una historia propia. La idea era que pudiéramos ser mejores personas y que pudiéramos empatizar con otros compañeros porque todos vivimos los mismos procesos, y en ese acontecer de la pandemia, mis alumnos me escribieron cartas para yo partir de ahí, porque sólo cumpliría un período y fue bastante emotivo”, explicó el docente.

Sentimientos similares

Con este libro se busca entender las emociones que no han sido liberadas, y comprender que las personas aun sin conocerse tienen sentimientos similares; además es un mensaje para que los adultos sean responsables de las emociones de los niños, niñas y adolescentes para su óptimo desarrollo individual y social, agregó.

En libro se presentará en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), pero aún no se tiene fecha.