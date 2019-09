Dosifican carpetas en mi contra: Esparza

Chihuahua.- El equipo jurídico de Jesús Manuel Esparza Flores, exauditor Superior del Estado que se encuentra en el Cereso desde hace 2 años por varias causas penales, comenzó a utilizar su cuenta de Facebook y publicaron ayer un mensaje a su nombre, en el que aseguran, la Secretaría de Hacienda y Auditoría tienen documentos que prueban la inocencia de Esparza; señalan que dosifican las carpetas de investigación en su contra y se utilizan jueces a modo para mantenerlo encerrado.

Indica que entregaron un documento al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pablo Héctor González, para señalar que existe un grupo de jueces que han operado de manera irregular.

“A partir de este momento esta cuenta será administrada por el equipo jurídico del C.P. Jesús Manuel Esparza Flores.

Todas las publicaciones se realizarán en primera persona, ya que nuestro cliente está redactando los textos que serán publicados en redes sociales”, inicia la publicación.

“Llevo más de dos años recluido en prisión preventiva, aun y cuando no estoy sentenciado, por el delito de peculado, el cual no me es aplicable de acuerdo a las leyes de nuestro estado y país.

¿Por qué si ya gané un juicio resultando inocente permanezco en prisión?”, cuestiona en relación a que quedó absuelto por una denuncia por presunto ejercicio ilegal de sus funciones.