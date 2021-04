Dosis contra Covid-19 no sobran: Salud

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Una enfermera se dispone a aplicar la vacuna a un adulto mayor

Ciudad Juárez— Alrededor de 90 mil adultos mayores en Juárez son los que habrían recibido la vacuna contra Covid-19 durante la jornada de inmunización que inició desde el pasado lunes y que se extendió hasta ayer, en donde la Secretaría de Salud estatal afirmó que no existía un sobrante de dosis, pues todas tenían “nombre y apellido”.

Ante los cuestionamientos sobre cuál sería el proceso que llevarán a cabo las autoridades ante un sobrante de biológico tras la jornada de vacunación en esta frontera, la subdirectora de Medicina Preventiva, Wendy Ávila, indicó que “las dosis no sobran”.

“Es importante decir que las dosis no sobran, todas tienen rostro, nombre y apellido, y se van aplicando a las personas destinadas; afortunadamente en Juárez ya superamos las 90 mil, y esto da una esperanza de que las cosas mejoren”, aseguró.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, para esta frontera se habrían destinado 114 mil dosis de AstraZeneca contra Covid-19, tanto para segundas dosis de personal médico, como para primera aplicación en adultos mayores de 60 años.

La funcionaria recordó que aunque se haya iniciado el proceso de inmunización en la ciudad, es necesario que los juarenses mantengan todos los protocolos sanitarios para la prevención de la enfermedad.

“Debemos seguir con todos los cuidados, hay que recordar que la primera dosis da un cierto porcentaje de inmunización, hay que esperar la segunda aplicación para tener una protección completa; ahora, que nuestros adultos ya estén vacunados, no significa que ya podamos visitarlos, esto no es así, no hay que dejar de lado las medidas”, dijo.

Ante el aumento de contagios por el virus en los recientes días, Ávila Coronado reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas preventivas.