'Duarte ya dejó de ser tema de campaña'

Parral.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Jiménez, Luis Francisco Medina Alvidrez, declaró, en entrevista para El Diario, que el partido se ha desdibujado desde el Gobierno del Estado, por funcionarios que no comparten la misma visión, al no ser panistas.

“Uno de los principales retos es volvernos a dibujar como partido y retomar banderas como provida”, considera Medina Alvidrez, al tiempo que ejemplificó que en Oaxaca despenalizaron el aborto y en Nuevo León, “todo lo contrario, hay una ley que lo prohíbe”, dijo.

A nivel nacional, el blanquiazul va por buen camino, desde la dirigencia así como otras estatales, como en Querétaro, donde, con la intención de generar programas que garanticen el bienestar familiar, el PAN presentó la Secretaría de la Familia y la Vida, que estará a cargo del exdiputado local Fernando Urbiola Ledesma.

El PAN, según el líder partidista, debe defender la vida desde la concepción "porque somos un partido conservador le guste a quien le guste o le duela a quien le duela", sentenció. El también consejero estatal del PAN por Coronado, propuesto por panistas de ese municipio, pero votado por militanres de todo el estado, califica a Acción Nacional como un partido centro de derecha, pero en sí, conservador, según sus propias palabras.

"En el Consejo Estatal, Flor Cuevas, de Ciudad Juárez, presentó una propuesta a Rocío Reza, presidenta del Directivo Estatal, para hacer un señalamiento a los servidores públicos panistas, en el sentido de que sepan que se deben a Acción Nacional y que el partido es pro-vida y pro-familia", manifestó.

Luis Francisco Medina Alvídrez se refirió específicamente al secretario de Desarrollo Social como uno de los que no entienden el proyecto "y el gobernador lo entiende muy bien, porque es emanado del PAN, pero Víctor Quintana Silveyra no, porque no es panista, sino más bien de izquierda, cercano a López Obrador y no sé si también la titular el Instituto de la Mujer, porque tampoco es del PAN", arremetió.

"Nos hemos desdibujado desde el Gobierno ya que no estamos luchando por nuestros ideales por ciertos funcionarios ajenos al instituto político", insistió.

Según el dirigente municipal jimenense, para que cualquier proyecto sea legítimo, se tienen que buscar aliados, "pero no poner en la mesa de negociaciones tus valores y tus creencias porque se desvirtúan", expresó.

Dice que está bien que se les dé jugada a personajes de izquierda "pero deben saber que están en un gobierno panista y se deben ajustarse a los ideales y a nuestra doctrina", continúa.

A pregunta expresa, ventiló que fue Javier Corral quien les abrió la puerta a los personajes porque los considera buenos operadores políticos y porque le ayudaron en campaña, pero exige que el mandatario les pida honestidad y que trabajen, al menos, parecido a los ideales del partido, al tiempo que sentencia que, aunque el gobernador se debe a un partido, está faltando comunicación.

"Son mensajes erróneos de que el PAN no va por buen rumbo, porque aunque en lo general se sostuvo en las pasadas elecciones, en Juárez, por ejemplo, no ganamos ningún distrito, ya que Paty Terrazas llegó a la diputación federal como mejor perdedora", detalló.

Para el presidente del PAN en Jiménez, falta operatividad por parte de Javier Corral, "ya que se ha enfocado tanto en el arresto de César Duarte que se han descuidado otros rubros", expresó literal.

Refiere que él analiza la situación como ciudadano, más que como panista, "y como tal me vale si arrestan o no al exgobernador Duarte", indicó.