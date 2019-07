Duermen a la intemperie por falta de electricidad

Ciudad Juárez.- Justo en los días en los que el calor se deja sentir con mayor intensidad en esta ciudad, familias de la colonia Guadalajara Derecha tienen toda la semana sin energía eléctrica y pese a los múltiples reportes que aseguran, han realizado desde entonces a la Comisión Federal de Electricidad no les han dado respuesta.

“Ahorita estamos con bolsitas de hielo y hasta malos del estómago, yo hago que me ayuden y que se lleven al niño, pero vienen y me lo traen porque el papá trabaja, pero parece a veces pescado en el agua, lo pongo en una bandeja” mencionó Alma Hernández quien vive en la calle División del Norte.

En el exterior de la vivienda se observan algunos catres improvisados con cobijas ya que asegura que han tenido que dormir afuera.

“Como anoche que estuvo el aironaso también pues la tierra nos caía encima y córrele para adentro, los moscos oiga, ya hasta uno tiene limpio adentro y huele mal, no sé si es por el calor y luego se trasmina cuando llueve el agua se nos mete y yo me imagino que ya la humedad porque no hay aire se me apesta muy feo allá adentro”, comentó.

En esta vivienda el refrigerador se observa vacío, aseguran que los alimentos se les echaron a perder y tuvieron que tirar todo lo que tenían.

Son al menos siete viviendas en ese sector las que se encuentran sin energía eléctrica desde el lunes y aseguran que cada uno de los afectados ha realizado diario una gran cantidad de llamadas al número 071 para poner el reporte, pero que en algunas ocasiones los dejan esperando en la línea hasta que se corta la llamada, en otras les dicen que por el momento no tienen sistema para arreglar el problema y en otras les indican que no se había generado número de reporte a pesar de la cantidad de llamadas.

“Desde el lunes a mediodía que se fue la luz estamos reporte y reporte y no nos hacen caso, ahora me toca aliviarme y nos quedamos afuera con los niños, y les marco y nomas que en cuatro horas y que en cuatro horas desde el lunes, ya estamos desesperados”, agregó Lluvia Cuevas, habitante también de la calle División del Norte.

Lluvia tiene tres hijos y está programada para dar a luz este viernes, por lo que su preocupación es que si su bebé nace hoy y la dan de alta rápido tendrá que llevarlo a la vivienda en esas condiciones.

Las viviendas que no cuentan con energía no están contiguas, se encuentran sobre la avenida División del Norte donde termina el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, entre los afectados está también una pareja de adultos mayores que padecen de problemas de hipertensión, según mencionaron.

“Somos como 15 personas solo de este lado de la calle, nos dicen que tienen muchos reportes que atender, pero ya desde el lunes, imagínese, pero para cobrar el recibo ahí sí no nos podemos atrasar porque no la cortan”, expresó Claudia Hernández, otra de las vecinas afectadas.