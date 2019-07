Duermen hondureños en Catedral de Juárez

Ciudad Juárez— Alrededor de 20 migrantes de Honduras que fueron deportados de los Estados Unidos durmieron afuera de Catedral en espera de que sus familias les

depositen dinero para regresar a su país. Uno de ellos dijo que la cita en el Paso, Texas se la dieron hasta diciembre. “Mejor me voy a mi país, allá tengo a mi familia, de todos modos al final te van a salir que no te van a dar el asilo político”, dijo el migrante. “Allá la vida es muy difícil a la semana ganas mil 500 empiras y no te alcanza. Si tienes unos tres o cuatro niños no es suficiente para mantenerlos”, agregó.