Dunas de Samalayuca: todo lo que debes saber del desierto chihuahuense

Ciudad Juárez— Ubicadas a 50 kilómetros de Cd. Juárez, en el estado de Chihuahua, las Dunas de Samalayuca se erigen como un tesoro natural que cautiva a los amantes de la belleza desértica y a los aventureros por igual.

Las Dunas existen gracias a miles de años de erosión y pueden alcanzar desde los 40 hasta los 100 metros de altura. Este es un paisaje único en su tipo que todo viajero debe visitar al menos una vez en su vida.

Cómo llegar a las Dunas de Samalayuca

La manera más fácil y cómoda para llegar ahí y disfrutar del lugar sin restricciones de tiempo, es en auto.

Toma la carretera 45, mejor conocida como Panamericana, y maneja hasta llegar al acceso de este punto turístico, el cual se encuentra cercano al ejido Villa Luz.

Si vas desde Juárez, el acceso estará señalado de lado izquierdo.

¿Cuánto cobran por entrar a las Dunas?

Con la intención de regirse bajo los lineamientos que la Federación establece para las áreas naturales protegidas, y de ese modo obtener los recursos necesarios para su debido mantenimiento, a partir del 1 de junio de 2017, las Dunas de Samalayuca cobran 100 pesos por visitante.

¿En qué horario se puede entrar a las Dunas?

El horario es de 09:00hrs a 17:00hrs.

¿Qué puedo hacer en las Dunas de Samalayuca?

Además de contemplar sobre una cresta este mar de arena que parece interminable o dejarte llevar cuesta abajo por la gravedad, los touroperadores tienen un programa de aventuras para el visitante: sandboarding (no importa que no sepas montar las olas de arena porque, si pierdes el equilibrio, no te dolerá), paseos en vehículos 4x4 , burbujas gigantes para rodar en pendientes pronunciadas, caminatas guiadas para conocer plantas, animales y otros bichos o petrograbados; también se organizan noches astronómicas, catas de sotol, cenas y hasta experiencias místicas con meditaciones incluidas.

¿Se puede acampar en Samalayuca?

El Centro Recreativo Dunas-Campestre, un proyecto de la iniciativa privada que busca reactivar la economía del ejido Samalayuca, inició actividades en 2013, la gente comenzó a acudir a ese sitio en busca de una actividad que no existe en la ciudad: la pesca.

“Este lugar se ubica a un costado de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y le brinda varias opciones a los visitantes”, dijo Omar Briones, director del lugar.

Hay un área recreativa con albercas, espacios para preparar comida y una de las novedades es que las personas podrán pescar con dos opciones: en forma deportiva devolviendo el pez al agua o comérselo, agregó.

El lago tiene actualmente dos especies: tilapia y bagre, pero está por iniciar la producción de trucha arco iris que también estará al alcance de los pescadores, informó.

Cuando se atrapa un pescado y deciden comerlo, se les hace un cobro de acuerdo con el peso del animal, recurso que se destina a la conservación del sitio, expresó.

Los turistas pueden acudir y montar a caballo, llevar su disco o asador para preparar comida (si no, allí se les presta), inclusive se les permite instalar tiendas de campaña y hasta pernoctar, expresó.

Hasta Kalimba visitó las Dunas de Samalayuca para hacer Sandboarding

El cantante Kalimba realizó una visita breve a Ciudad Juárez, que aprovechó para visitar las Dunas de Samalayuca y probarse en el deporte del sandboard.

El intérprete de ‘Tocando Fondo’ hizo la visita acompañado de la modelo y ex Nuestra Belleza Chihuahua Monserrat Fligelman, y un familiar de ella.

Para probar la experiencia de deslizarse por primera vez en las dunas, Kalimba contactó el lunes muy temprano al grupo de instructores Juaritoz Sandboard, quienes solicitaron los permisos para que el cantante y compañía pudieran ingresar a la zona.

La película grabada en Samalayuca que impactó a John Lennon

La arena del desierto chihuahuense no sólo brilla para sus pobladores, quienes han vencido todo tipo de trabas de su clima extremo, sino ha llamado la atención de artistas de fama internacional.

Las dunas de Samalayuca atrajeron al director de cine y escritor Alejandro Jodorowski.

El chileno naturalizado francés, grabó ‘El Topo’, una de sus películas más icónicas.

El filme grabado en Samalayuca en 1970 se caracteriza por extraños episodios y personajes que sobresalen por sus símbolismos.

La historia sigue a un personaje que, montado en su caballo y con su pequeño hijo desnudo a la grupa, reparte justicia por donde pasa en su incesante búsqueda por alcanzar la iluminación y dar sentido a su vida.

Está catalogada como una de las mejores 100 películas mexicanas, en el puesto número 46.

Como datos curiosos, luego de que el beatle John Lennon se enteró de la trama de 'El Topo', financió la siguiente película del chileno-francés, La Montaña Sagrada.

The Lamn Lies Down on Broadway, el álbum conceptual de Genesis de Peter Gabriel, fue inspirado por el argumento de la película grabada en Samalayuca.

El día que vieron una familia de pumas en las dunas de Samalayuca

Una foto de una familia de pumas bebiendo agua en una pileta en la reserva ecológica de las dunas de Samalayuca fue difundida el viernes 12 de mayo del 2023 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Identifica a los felinos como pumas “concolor”, también conocidos como león de la montaña o león pantera, además de que son carnívoros.

“Son los felinos de mayor tamaño que habitan en nuestra región y los segundos más grandes del continente americano, después del jaguar”, presumió la Semarnat en su cuenta de Facebook.

Los machos son más grandes que las hembras y pesan entre 52 a 66 kilogramos, mientras que las hembras pesan entre 34 a 48 kg.