Duplica EU retornos por Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Tras los acuerdos binacionales para frenar la migración a Estados Unidos, desde ayer el Protocolo de Protección a Migrantes del Gobierno de Donald Trump duplicó el número y las nacionalidades de los solicitantes de asilo político que retorna a México por Ciudad Juárez.

Mientras que el acuerdo original que comenzó el 8 de abril en Tijuana y el 26 de marzo en Ciudad Juárez y Mexicali incluía únicamente a migrantes de Centroamérica y tenía un tope de 100 retornos al día, desde ayer la cifra aumentó a 200 personas y agregó al resto de los países hispanoparlantes, por lo que ya fueron devueltos oriundos de Cuba y Venezuela.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (Inami), en las tres fronteras ya han sido retornadas más de 12 mil personas, más de 4 mil 800 por Ciudad Juárez, la frontera hasta ayer con más migrantes devueltos de Estados Unidos, algunos con citas para ir a la Corte hasta junio de 2020.

“A partir de este día (ayer) están retornando a hispanoparlantes, ya no solamente centroamericanas, el día de hoy (ayer) recibimos al menos a 10 personas de Cuba, mujeres, que también fueron retornadas” y a un hombre venezolano, comentó el coordinador general del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo), Enrique Valenzuela.

El cambio migratorio sorprendió a los cubanos que esperan en Ciudad Juárez su turno de cruzar la frontera para solicitar el asilo político en el país vecino, ante la posibilidad de ser devueltos a México para que esperen aquí su proceso migratorio, donde la gran mayoría ya tiene semanas pagando la renta de una habitación de hotel o casa.

De los más de 4 mil 800 migrantes que han sido retornados a esta frontera por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de acuerdo con la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, sólo unos 300 migrantes se encuentran albergados, mientras que del resto ninguna autoridad tiene conocimiento sobre su paradero.

Debido a que cuenta con un permiso de Inami para permanecer 180 días en el país como turistas, se cree que pudieron haberse ido de la ciudad, regresado a su país de origen o haber intentado cruzar nuevamente la frontera, no para entregarse a la Patrulla Fronteriza, sino para internarse de manera ilegal en el país.

“Esta acción se da en respuesta a la crisis de migración ilegal que encara Estados Unidos en su frontera sur. A lo largo de los últimos cinco años, autoridades estadounidenses han visto un incremento de 2 mil por ciento de solicitudes de asilo, ya que muchos potenciales migrantes saben que solicitar asilo les da una oportunidad de permanecer en los Estados Unidos incluso si no tienen un argumento válido para el asilo. La mayoría de estos argumentos no cumple con los requisitos necesarios. De hecho, nueve de cada diez solicitudes de asilo son rechazadas por un juez migratorio por no cumplir con los requisitos”, informó el Gobierno estadounidense al arrancar el PPM.

Mediante el programa los migrantes que entren a los Estados Unidos serán procesados por las autoridades migratorias, se les dará una notificación para presentarse a una audiencia en una corte migratoria, y regresarán a México durante el tiempo que dure el proceso.

“Los migrantes cuyos argumentos sean determinados como válidos por jueces estadounidenses, recibirán estatus de asilo y podrán permanecer legalmente en los Estados Unidos bajo las obligaciones adquiridas ante la ley internacional. Los que no tengan argumentos válidos serán repatriados a sus países de origen”, se agregó.