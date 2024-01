‘Duplica secuestros llegada de migrantes’

/ Las autoridades preventivas e investigadoras han rescatado y detenido a probables secuestradores en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- El delito de secuestro en el estado se elevó de 24 casos en el 2022 a 44 para el cierre del 2023, informó ayer el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, quien precisó que durante el 2021 fueron 26 secuestros.

El crecimiento de este delito de alto impacto lo atribuyó a los grupos delincuenciales que operan principalmente en la frontera y que tienen como objetivo los migrantes, nacionales y extranjeros.

El fiscal de Distrito Norte, Carlos Manuel Salas, coincidió con el jefe policiaco al referir que años atrás no existía el secuestro de migrantes, o al menos no como ocurre en la actualidad.

“Prácticamente antes de que se presentara el problema con los migrantes había muy pocos secuestros al año. Lamentablemente han sido víctimas de este delito muchos migrantes que llegan de América Latina y en muchas ocasiones ni siquiera denuncian los hechos, por lo que creemos que son muchos más los casos”, dijo el abogado.

en esta frontera; incluso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), ha incursionado en cateos y detenciones de integrantes de los grupos delictivos que están privando de la libertad a extranjeros y connacionales que transitan por Chihuahua con la intención de ingresar a los Estados Unidos.

Loya Chávez destacó que esos secuestros son distintos a los que se han presentado en otras épocas.

“Es decir, en otras épocas habían sido secuestros a empresarios, de personas de la misma comunidad local con los que tenían un interés económico. Hoy esta gran cantidad de secuestros que podemos ver es contra personas migrantes”, precisó.

Y si bien aclaró que esto no significa que el delito sea menor, es consecuencia del fenómeno de la migración que enfrenta la ciudad.

“Fenómeno que no hemos podido detener y que la verdad, y ya lo he dicho en otras ocasiones, no hemos podido ni siquiera atender dado la falta de una política pública a nivel nacional que nos permita tener un control sobre la migración”, planteó.

Dijo que la crisis migratoria ya es imposible porque el Gobierno federal ni siquiera sabe cuánta gente llegó, cuánta gente está saliendo ni por dónde está entrando.

“Es decir, no le puedes dar un control al flujo migratorio. No digo que paremos la migración, sería imposible, el tema es controlar los flujos migratorios que nos permitan darles mayores garantías a las personas que vienen viajando para que no sean víctimas en este tipo de delitos”, planteó.

Dijo que al menos el 90 por ciento de las víctimas del delito de secuestro en Chihuahua son personas migrantes y señaló que existe un riesgo para la sociedad en general el que se dé este tipo de delito.

“El riesgo grave de esto es que eventualmente estas personas que inician secuestrando migrantes, hasta cierto punto novatos, aprovechándose de la falta de control de la migración, pues eventualmente se van a ir envalentonando más y el gran riesgo es que comenzarán a cambiar de objetivos, a secuestrar empresarios, sobre todo de aquí en la localidad”, afirmó.