Duran hasta 13 horas para cruzar

Ciudad Juárez.- Transportistas denunciaron que las revisiones exhaustivas el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) a camiones de carga que cruzan de Juárez a El Paso, están frenando la operatividad de las maquilas, pilar económico en la ciudad.

José Cuautle Azcatl, presidente de la Coalición de Transportistas de Ciudad Juárez, denunció que ayer fueron notificados que el DPS continuará con sus inspecciones de seguridad en el área cargas del Puerto de Ysleta y del Américas.

A través de un comunicado de prensa, la Aduana Americana anunció que a las 9 de la mañana, el tiempo de espera era para cruzar era de 120 minutos, aunque conforme trascurrió la tarde se prolongó hasta 13 horas.

El representante de los transportistas dijo que estas revisiones frenan la economía de las maquilas, quienes no pueden exportar sus mercancías, los choferes de las unidades se quedan varados sin hacer viajes, así como los transportistas sin poder usar esos camiones en más traslados.

“Esperemos que pronto las quieten porque están frenando la economía, no cruzan las mercancías, no las reciben las bodegas en El Paso, los choferes no han viajes y para nosotros el tiempo perdido y muerto no nos

deja tampoco usar esos camiones para más viajes”, expresó.

De acuerdo Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, cada unidad en su interior mueve alrededor de 50 mil dólares en mercancía. Durante viernes y sábado fueron mil 200 unidades las que quedaron varadas, lo que equivale a 60 millones de dolares ‘atorados en los patios de las maquilas.

Cuautle Azcatl dijo que aunque se tiene la opción de cruzar por Santa Teresa, es una distancia de aproximadamente 70 kilómetros que además de tiempo, suma dinero. “La mayoría de las maquilas que cruzan

por Zaragoza es porque están en Rio Bravo y luego sus bodegas las tienen también ahí cruzando, por lo que se empiezan las negociaciones para ver qué les conviene más porque por ejemplo, si un flete por Zaragoza

sale en 150 dólares, ir por Santa Teresa serían unos 250 dólares”, expresó.

Normalmente, por día se llevan a cabo unas 2 mil 500 exportaciones, aunque debido a las revisiones, los movimientos desde que se implementaron las inspecciones se redujeron a la mitad.

Pese a los problemas que se vivieron ayer por tercer día, hasta el momento no hay una postura por parte de Fabiola Luna Ávila, presidenta de Index.

Además de afectar la encomia local, las inspecciones han provocado que el tráfico comercial en los dos puertos fronterizos de lado de El Paso se vea afectado debido a las largas filas.

“Las largas filas en las Estaciones de Inspección del DPS de Texas están restringiendo el flujo de vehículos de carga comercial para salir de las dos instalaciones de carga comercial”, reportó CBP. Ante ello,

se anunció que continuará monitoreando los lugares donde TX DPS tiene estaciones de inspección fuera de las instalaciones de carga comercial.

