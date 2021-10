Ebrios al volante provocaron nueve choques

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial informó que durante el viernes y el sábado se registraron 9 choques provocados por conductores que presentaban algún grado de ebriedad.

A través de un comunicado de prensa detalló que el viernes fueron detenidos 17 guiadores ebrios y en cuatro accidentes viales se vieron involucrados; mientras tanto el sábado se detectaron 11 ebrios y en cinco choques percances estuvieron involucrados.

“La Coordinación hace un llamado a no combinar el volante y el alcohol y disfrutar de manera responsable, no exponerse y no poner en peligro la integridad de terceras personas”, menciona.