Ejidatarios acusan a los LeBaron de secar pozo

El Diario / Imagen de referencia

“Han pasado ocho años desde que denunciamos la explotación de pozos, ahora llego el momento que tanto temíamos, nuestro pueblo se muere de sed. Por supuesto que, ante la indiferencia de las autoridades, al menos en dos ocasiones hemos acudido al rancho para intentar tapar nosotros los pozos, y los Lebaron nos recibieron a balazos, nos exhiben ante los medios de comunicación como gente conflictiva, se hacen pasar por víctimas, cuando ellos son quienes nos tienen sometidos, humillados, en la desesperación, que nos roban el agua”, denunciaron líderes de El Barzón Chihuahua.

Lo anterior, tras señalar que el ejido Constitución, que se constituyó en 1967 y en el cual viven más de 5 mil personas, quienes trabajan la tierra, siembran frijol, chile, tenemos huertos familiares, ubicado en el kilómetro 40 por la carretera Sueco-Nuevo Casas Grandes.

“Nuestra historia tiene que ver con abusos y delitos que impunemente comete la poderosa familia Lebaron, sus pistoleros, escoltas federales y algunos miembros de la comunidad mormona que son nuestros vecinos”, recalcaron.

Asimismo, mencionan que han recibido tratos humillantes, recordando que el mes pasado, les hicieron pintas en inglés en los edificios públicos de la comunidad de Galeana, tiraron el monumento de Abdenago C. García, amenazan, despojan terrenos y ranchos, huachicolean el agua sin que hasta ahora, ninguna autoridad ni federal, Estatal o Municipal, les ponga freno, a pesar de que han presentado denuncias al respecto.

“A la Conagua le preceden años de corrupción que se vio acentuada cuando se le entregó la delegación estatal de Conagua a Alex Le Baron, quien fue de 2013 al 2015 diputado estatal del PRI, cercano al exgobernador Cesar Duarte”, comentaron.

Los barzonistas señalan que a pesar de las denuncias la corrupción continua en la administración de la 4T, afirmando que los Lebaron se saben intocables, agregando que esta semana empezaron a perforar un nuevo pozo en Galeana, ya que Conagua les dio el permiso el pasado 20 de agosto del 2020.

“Las oficinas de Conagua pese a la pandemia, para ellos si se abrieron para resolverles su problema y para los Ejidatarios de Galeana, Benito Juárez y Constitución no están abiertas para recibir un oficio URGENTE para detener los tres pozos ilegales, que actualmente están trabajando en el rancho de Julián Lebaron y que ocasionó que el pozo del agua potable, de la comunidad de Constitución se secara y que otros cuatro pozos de compañeros también se secaran”, señalaron los quejosos.

Los líderes del Barzón mencionan que la estrategia de Lebaron consiste en abrir al cultivo huertas nogaleras, aún sin tener el permiso para perforar los pozos, contrata pistoleros para cuidar las huertas, pide un amparo para cuando llegan las autoridades a cancelar los pozos ilegales les muestra la suspensión provisional, cuando el amparo se resuelve de fondo, ya es un hecho consumado el pozo ya está terminado, así ha logrado perforar nueve pozos sin permiso.

“Hemos recorrido el costoso, desgastante y largo camino de las leyes, desde el año 2012 denunciamos ante Conagua y ante la PGR la construcción de pozos ilegales es decir sin el permiso de Conagua y electrificadas ilegalmente por CFE, así como el uso de documentos falsos para obtener concesiones de aprovechamiento de agua, específicamente señalamos a Joel Lebaron, quien plantó su nogalera justo frente al pueblo de Constitución”, afirmaron.

Además dijeron que les habían advertido a las autoridades que la sobrevivencia del poblado estaba en peligro y sin embargo los han ignoraron, aunque en algunas ocasiones los escucharon pero no entienden ni atienden el problema, como en las dos audiencias con la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, la última fue el 4 de noviembre.

“Saludamos y nos da mucho gusto la lucha de nuestros hermanos productores del sur de nuestro estado, que están en pie de lucha porque no se lleven las aguas de las presas, Ellos al menos, tienen la esperanza de que si llueve las presas se puedan recuperar un poco, nosotros no podemos tener esa esperanza, si un pozo se seca, no hay forma de recuperarle porque los mantos acuíferos del subsuelo están acabados”, reconocieron.