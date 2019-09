El 62.5% de los alumnos no dominan las matemáticas

Chihuahua.- El 62.5 por ciento de los estudiantes de tercer grado de secundaria no lograron dominar las matemáticas, según las resultados obtenidos del la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2019.

El examen se aplicó a 26 mil 447 alumnos de 932 planteles educativos en todo el estado, durante los días 11 y 12 de junio por la Secretaría de Educación Pública y según los datos, del 100 por ciento de los alumnos, el 62.5 por ciento calificó con logro insuficiente.

En este margen, según Plena, se reflejan carencias fundamentales para seguir aprendiendo, es decir que los estudiantes no son capaces de resolver problemas que impliquen operaciones básicas con números decimales, fraccionarios y números con signo.

Además, el 22.66 por ciento quedaron en nivel de aprendizaje II, es decir que tienen un logro apenas indispensable, ya que se consideran capaces de resolver problemas con números decimales, algoritmos elaborados como la raíz cuadrada y el máximo común divisor, y ecuaciones lineales sencillas.

En tanto, 7.95 por ciento alcanzaron a tener un nivel de logro satisfactorio, ya que son capaces de resolver problemas con números fraccionarios o con signo, o potencias de números naturales, además de que logran resolver problemas con el teorema de Pitágoras, la imaginación espacial (sólidos de revolución), propiedades de ángulos en círculos o triángulos y relaciones de semejanza de triángulos.

Finalmente, un 6.87 por ciento, es decir apenas mil 817 estudiantes, lograron posicionarse en el nivel de aprendizaje cuarto, es decir que tienen un logro sobresaliente.

Esta evaluación tiene como propósito conocer en qué medida los estudiantes logran dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al termino de la educación secundaria en los campos de español y matemáticas.

“Maestros estamos fallando”

Fernando Álvarez Montoya profesor y ganador del Premio Nacional de Matemáticas en el 2005, aseguró que son los docentes quienes actualmente han estado fallando en las formas de enseñar la ciencia de las matemáticas, pues aseguró que en lugar de llevar a cabo un proceso de capacitación revolucionaria, es el maestro quien continúa enseñando esta ciencia bajo el método tradicional.

“Este mal es un mal endémico, es decir que siempre ha estado presente, si usted recuerda, el ‘coco’ en la secundaria eran las matemáticas”, comentó Alvarez Montoya.

En este sentido, el docente aseguró que la deficiencia no recae en el alumno, sino en el maestro, pues son ellos quienes no han sabido transmitir dicha ciencia, ya que incluso la Secretaría de la Educación Pública (SEP) es quien da el programa, emite los lineamientos y es el docente quien tiene la responsabilidad de enseñarlas en el salón de clases.

Enfatizó que mientras el docente no asuma las nuevas formas para la aplicación de las matemáticas, serán los niños quienes siempre tendrán este problema de ver a esta materia como el ‘coco’ en cualquiera de los niveles educativos

“Somos los maestros quienes estamos fallando, porque los niños son una página en blanco en la que los maestros deben de buscar una fórmula para que los niños actúen con esta ciencia y los maestros tienen una gran dificultad”, declaró Fernando Álvarez

Concluyó diciendo, que el maestro deberá de dejar de buscar enseñar con la formula tradicional y agresiva, es decir que se les pida a los alumnos aprender las cosas de memoria.