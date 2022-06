El aborto debería ser legal: Colectivas feministas

Delicias.- Integrantes de colectivas feministas, expresaron que el aborto debería ser legal, pues aseguran que es una decisión que le compete a las mujeres al ser su cuerpo y hay muchos casos donde arriesgan la vida en lugares insalubres, lo anterior luego de dar a conocer que existe una agrupación que cuenta con una red de clínicas que ofrecen la posibilidad de practicarse un aborto, por cantidades desde 600 pesos.

Luego de una investigación realizada por El Diario de Delicias, se dio a conocer que existe una agrupación que cuenta con una red de clínicas ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral y que ofrece a las mujeres menores o mayores de edad, la posibilidad de practicarse un aborto, ya sea de manera farmacológica o quirúrgica, cuyos costos oscilan entre los 600 hasta los 3 mil 500 pesos.

Al solicitar la opinión de las agrupaciones feministas de la región, se limitaron a opinar.

Colectivas aseguran que es una decisión que le compete a las mujeres al ser su cuerpo

Integrantes de colectivas feministas, expresaron que el aborto debería ser legal, pues aseguran que es una decisión que le compete a las mujeres al ser su cuerpo y hay muchos casos donde arriesgan la vida en lugares insalubres, lo anterior luego de dar a conocer que existe una agrupación que cuenta con una red de clínicas que ofrecen la posibilidad de practicarse un aborto, por cantidades desde 600 pesos.

Luego de una investigación realizada por El Diario de Delicias, se dio a conocer que existe una agrupación que cuenta con una red de clínicas ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral y que ofrece a las mujeres menores o mayores de edad, la posibilidad de practicarse un aborto, ya sea de manera farmacológica o quirúrgica, cuyos costos oscilan entre los 600 hasta los 3 mil 500 pesos.

Al solicitar la opinión de las agrupaciones feministas de la región, se limitaron a opinar que deben tener el privilegio de gozar de una maternidad deseada y no forzada, además señalaron que debido a que el aborto no se ha legalizado, muchas jóvenes pierden la vida en manos de personas no calificadas.

“¿Tienes un problema? ¿Estas embarazada? Nosotros te podemos ayudar”, son algunos de los rótulos que han aparecido por varios puntos de la ciudad, ofreciendo servicios para interrumpir embarazos, proporcionando los números telefónicos para que las mujeres se comuniquen y soliciten información, hasta el momento ninguna autoridad de salud ha manifestado la legalidad de estas clínicas.