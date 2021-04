'El agua cada vez se extrae a mayor profundidad'

Delicias.- El agua cada vez se está extrayendo a más profundidad, en promedio a 150 ó 200 metros, lo que repercute en la calidad del vital líquido, dijo Enrique Ortiz, del área Comercial de la JMAS de Delicias, quien ratificó que el líquido vital tenía algunos componentes que no eran recomendables para beber directo de la llave, dijo que desconocía cuáles eran estos, en tanto que su homólogo de Meoqui, Víctor Castillo especificó que son el arsénico y flúor.

Dijo Ortiz que en tiempos anteriores se extraía a 50 metros, ya que a través de los años se han bajado los niveles, lo que repercute en la calidad del agua.

“Entre más profundo baja la calidad”, comentó Ortiz, a quien se le preguntó cuáles eran estos elementos que contiene el agua por los que no se recomienda consumirla directo de la llave, señalando que “la verdad no tengo los datos y esto corresponde al área Técnica de la JMAS, quienes saben a ciencia cierta qué cantidad de cloro, qué cantidad de flúor. La verdad yo desconozco y tendría que ser la persona del área Técnica”.

Agregó que lo que sabe es por comentarios de que “el agua es para uso doméstico, no es potable, no es para consumo. Yo pienso que sí trae daños a la salud, no estoy seguro, ya que no tengo los datos técnicos”.

Dijo el entrevistado que “estamos empezando con la etapa del calor y el aire acondicionado gasta muchísima agua y es el equivalente a tener una llave abierta durante todo el tiempo que está prendido, se eleva mucho el consumo y esto lleva a que se eleve la facturación, por lo que se deben de bajar las horas de uso y en la noche poner el ventilador sin el aire acondicionado”.

Invitó a la gente que tiene adeudos a que acuda a arreglar, ya que pueden elaborarles un convenio y ver alguna forma para que se pongan al corriente.

El incremento en esta temporada de calor, dijo el entrevistado, depende mucho del uso que le den al aire acondicionado, ya que puede haber aumentos del 30 al 50 por ciento en el consumo.

Para abastecer a los delicienses dijo que se tienen 20 ó 21 pozos dando servicio y para esta temporada de calor descartó se vayan a tener problemas, por lo que se tiene asegurado el cien por ciento del abasto.

Descartó cualquier inconveniente en esta temporada, incluida la baja de presión, señalando que “no habrá ninguno, ya estamos preparados para que no haya desabasto”.