'El diputado Álvarez Monje miente y hace las cuentas a modo' : líder de la bancada de Morena

Chihuahua.- "Me parece que el diputado Fernando Álvarez hace las cuenta a modo buscando el beneficio personal y el del PAN", expresó el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Ángel Colunga.

Sobre la exposición y números que presentó el legislador albiazul, donde se auto nombró como presidente de la Junta de Coordinacióna Política; expresó Colunga.

"Lo que expone no todo es verdad y las verdades a medias son mentiras, por lo tanto el diputado Álvarez miente. Él no es presidente de la Jucopo por el solo hecho de autoproclamarse el mismo. Para ser presidente hay un procedimiento legal, cosa que el no cumple. En primer lugar no tiene los votos que dice tener", manifestó Colunga.

Si hubo una votación y cuatro fracciones parlamentarias de siete votamos para que el diputado Rubén Aguilar fuera el presidente", dijo.

Así regularmente son las votaciones y no era necesario el voto ponderado, aseguró Colunga Martínez.