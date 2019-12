El estado debe rendir cuentas del Fideicomiso San Elías-Repechique: Bazán

Chihuahua.- El estado debe rendir cuentas sobre el uso del Fideicomiso San Elías-Repechique creado para responder a las demandas de las comunidades indígenas con motivo de la construcción, aún en proceso, del aeropuerto de Creel, municipio de Bocoyna, señaló el diputado Omar Bazán.

En la iniciativa manifiesta la importancia de conocer los ingresos, egresos y movimientos financieros que ha realizado el fideicomiso para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril de 2016, entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Bosques de San Elias-Repechique.

“Hablamos de los proyectos y obras que se han realizado y qué comunidades y rancherías se han beneficiado con ellas”, comentó el legislador.

Omar Bazán dijo que no se encuentra información en la página destinada para transparencia de la Secretaría de Hacienda ni en los organismos obligados de la página del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

No se encontró el contrato del fideicomiso ni en qué institución se llevó a cabo, no se sabe tampoco del procedimiento que se realizó para elegir la institución fiduciaria que ofreciera las mejores condiciones operativas existentes en el mercado, abundó el legislador priista.

Recordó que el 26 de abril de 2016 y tras diversos juicios de amparo, se estableció que el monto de la indemnización por daños materiales e inmateriales a pagar por el Gobierno del Estado, sería de 65 millones de pesos en parcialidades durante 7.5 años, a través de un fideicomiso público autorizado por el Congreso del Estado.

Lo anterior, agregó Bazán Flores, con el objetivo de desarrollar acciones para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las consecuencias ocasionadas a las 33 rancherías de la zona con la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel.

En el Decreto de 29 de abril de 2016 se establece que el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, constituirá un fideicomiso público con la institución fiduciaria que ofrezca las mejores condiciones operativas existentes en el mercado.

El fideicomiso público se encarga de administrar los recursos de su patrimonio, a fin de realizar programas, acciones, planes y proyectos para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones causadas a la Comunidad por la construcción del aeródromo.

Entre dichos programas, acciones, planes y proyectos, se encuentran, de manera enunciativa, los siguientes:



1. Remediación de aguajes.

2. Restauración de bosques que incluye obras de conservación de suelos, compra de plantas de vivero y reforestación.

3. Dos Sistemas de transporte (escolar y de carga)

4. Captación de agua de lluvia y celdas solares en viviendas.

5. Capacitación técnica y en viveros.

6. Obras de ordenamiento comunitario.

7. Construcción de salón comunitario equipado.

8. Acondicionamiento de tres casas de salud.

9. Constitución de una sociedad de producción rural.

10. Instalación de: tienda de abarrotes, carpintería, casa de artesanías, blockera y taller de costura.

11. Compra de equipo agrícola, tractores, ganado y otros insumos.

12. Otorgamiento de becas a jóvenes para estudios medio superior y superior.

13. Acciones de organización comunitaria (reuniones, capacitación traslados).



No hay suficiente claridad en la parte técnica-jurídica del Fideicomiso y, peor aún, no se sabe nada sobre el destino de los recursos que se han erogado desde su creación a la fecha, finalizó Omar Bazán.