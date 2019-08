El rostro de los chihuahuenses que perdieron la vida tras masacre

Sara Esther Regalado y Adolfo Cerros Hernández

Era un matrimonio, residentes de Ciudad Juárez, que se encontraba en el Wal-Mart Cielo Vista.

Ella era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que él era de Aguascalientes, Aguascalientes.

En redes sociales, familiares de la pareja intentaron contactarla sin éxito. Horas más tarde informaron que el domingo a las 11:30 horas las autoridades les habían informado sobre su muerte en el tiroteo.

Agregaron que desde que ocurrió el ataque "han sido horas muy difíciles, ahorita estamos unidas y viviendo nuestro duelo".





Gloria Irma Márquez

Irma, como le decían sus familiares y amigos, era originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sus familiares pidieron en redes sociales información de su paradero, pues explicaron se encontraba con otro familiar, quien resultó ileso en el tiroteo, pero a ella no la podían localizar.

Este domingo la despidieron con emotivos mensajes en redes sociales, a quien recordarán como una "persona alegre, con mucho cariño y mucho amor como el que nos daba ella".



Elsa Mendoza de la Mora

Elsa Mendoza era una maestra, originaria de Yepomera, Chihuahua y radicaba en Ciudad Juárez, donde fue directora de la primaria Jaime Torres Bodet, ubicada cerca de El Paso.

Era directora de la primaria Club de Leones y Rafael Veloz, de la zona 63, de Ciudad Juárez.

Familiares lamentaron la muerte de Mendoza, a quien calificaron como una persona alegre y amorosa.

Ex alumnos expresaron su conmoción por la muerte de Elsa Mendoza, a quien recordarán por "ser excelente maestra querida por todos, atenta profesional y amorosa con sus alumnos".



María Eugenia Legarreta Rothe

La sexta víctima era originaria de Chihuahua, Chihuahua, y llegó a El Pasopara recoger a su hija en el aeropuerto, pero antes hizo una parada en el Walmart de Cielo Vista para comprar algunos artículos para el hogar.

María Eugenia es hermana de Martha Legarreta, reconocida pintora y escultora chihuahuense, quien pidió ayuda en redes sociales para localizarla.

“Aún no aparece mi hermana pero todo indica que puede estar entre los detenidos dentro de las tiendas del área de la masacre”, escribió.





Ivan Filiberto Manzano

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer del deceso de Iván Filiberto Manzano, originario de Ciudad Juárez.