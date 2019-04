El suelo de Chihuahua sufre los estragos del daño ambiental

Chihuahua.- El suelo, específicamente en puntos donde existen pastizales, es uno de los elementos más afectados en materia medioambiental en el estado de Chihuahua debido principalmente al desconocimiento que existe en la materia, señaló el Presidente de la Fundación Río Conchos, Víctor Ortiz, en el marco del Día Mundial de la Tierra que se celebra este 22 de abril.

“En el caso de Chihuahua el suelo es uno de los más afectados porque casi no se le observa como al agua. Se está degradando desde el bosque. La mayor cantidad de suelo del estado son pastizales y estos, muchas veces no vemos que están degradados porque hay desconocimiento del tema. El agua es más visible en su uso y aplicación. El suelo chihuahuense está sufriendo un deterioro mayúsculo y en los pastizales es donde se colecta la mayor cantidad de agua para el subsuelo”, dijo.

Agregó que en algunos casos, el pastizal está cambiando a matorral especialmente en los llamados ejidos y debido a las actividades de pastoreo.

“Se va deteriorando la capa vegetal y obviamente se deteriora la porosidad de la capa terrestre para captar el agua. Es un deterioro en cadena”, explicó.

El ambientalista señaló que existen múltiples leyes escritas respecto al cuidado del entorno natural e incluso una Ley Estatal del Cambio Climático, pero, no se aplican.

“Estamos degradando la tierra, a veces a propósito y sin consentimiento de esta. Le sacamos todo el jugo que podemos y no le regresamos nada, es lo malo. Los tiempos nos han estado llevando en el ánimo de sacar cosas para nuestro beneficio y nuestro confort, le robamos muchos espacios pero allí es donde está el punto de quiebre entre el hacer, el querer y el deber. Tenemos muchas leyes escritas, las suficientes pero no aplican. Hay una ley estatal del cambio climático y nadie sabe que existe al igual que sucede con la Ley general que tiene aplicación en todo el país y los estados hicieron lo propio pero nunca se ha llevado a la práctica”, puntualizó.

Ortiz agregó que falta mucha vigilancia por parte de la sociedad civil ya que, si bien es cierto existe una gran cantidad de literatura respecto al tema, todo se queda allí.

De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas, el cambio climático es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible en todo el mundo y es consecuencia de las acciones insostenibles de la humanidad, que tienen implicaciones directas en la vida de las generaciones futuras.

Con motivo del décimo aniversario del Día de la Madre Tierra, este año se celebra el noveno Diálogo sobre armonía con la naturaleza de la Asamblea General, el día 22 de abril en la Sede de la ONU. El 23 de septiembre de 2019 se celebrará la Cumbre del Clima, organizada por el Secretario General Antonio Guterres, para hacer frente al cambio climático y acelerar la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.