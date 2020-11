El toque de queda no existe y legalmente no se puede aplicar: Cabada

Archivo/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Las nuevas medidas acordadas por el Consejo Estatal de Salud no implican un toque de queda, afirmó este día el alcalde, Armando Cabada Alvídrez, en la reunión número 518 de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Lo anterior, luego de que el Consejo Estatal de Salud determinara nuevas medidas para la restricción de movilidad en actividades no esenciales de lunes a viernes de 7 de la tarde a 6 de la mañana, medida que entrará en vigor una vez que sea publicado el decreto correspondiente.

El alcalde manifestó que esta medida no busca la detención o afectación de los ciudadanos, pues se quiere convencerlos sobre la importancia de mantenerse en sus casas para evitar contagios de la enfermedad, descartando que se trate de un toque de queda, pues dicha medida no existe y legalmente no se puede aplicar.

Comentó que esta medida seguirá siendo atendida para concientizar a la comunidad y evitar que realicen fiestas, pues este tipo de reuniones son el principal foco de contagio en la comunidad y conllevan a la saturación hospitalaria.

Cabada llamó a los integrantes del organismo a seguir trabajando en la restricción de movilidad como una medida en beneficio de la ciudadanía para prevenir contagios de Coronavirus COVID-19 y disminuir la saturación hospitalaria.

Expuso que del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Municipio recibió 2 mil 300 denuncias por la realización de fiestas, de las cuales 500 fueron efectivas, sin embargo, se seguirán atendiendo todos los reportes que sean recibidos.

“Necesitamos generar conciencia en base a las acciones claras, precisas, respetando legalidad y los derechos humanos de todos, pero que vean que hay reacción de la autoridad al presentarse denuncia, debemos atenderlo y convocando a quienes no tengan sentido de andar en la calle y durante el fin de semana”, llamó el alcalde a los demás miembros de la Mesa de Coordinación.

En la reunión, Seguridad Vial reportó disminución del 65 por ciento en movilidad.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se destacó la atención de 97 reportes de aglomeraciones, 58 de ellas a través del CERI 911 donde 8 fueron positivas y 50 falsas; 35 al número de atención en Whatsapp, de las cuales 3 fueron reales y 32 falsas, así como 4 llamadas a los números comunitarios de los distritos policiales.

Como parte de los Operativos de Restricción de Movilidad, la Policía Municipal brindo 631 intervenciones y 14 más por parte de la Coordinación General de Seguridad Vial, e donde se proporcionaron cubrebocas e información sobre las medidas preventivas con respecto a la contingencia sanitaria de COVID-19.

Mientras que la Coordinación General de Seguridad Vial informó que se detectó una disminución del 65 por ciento de movilidad en la vía pública, pues la incidencia de colisiones disminuyó de un promedio de 70 diarias a 25, se informó en un comunicado.