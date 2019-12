'El violador eres tú', le dice Tachiquín a Corral

Chihuahua.- Mediante un escrito en redes sociales, el exfuncionario Marcelo González Tachiquín, detenido desde enero por presunto peculado agravado, utilizó la ya famosa frase de “El violador eres tú”, dado a conocer por movimientos feministas, para lanzar acusaciones contra el gobernador Javier Corral Jurado y lo que él llama una persecución política y obsesionada en su contra.

“Señor gobernador de Chihuahua: por favor ya pare este descarado abuso, no continúen demostrándonos que “el violador eres tú”. Aún hay condiciones para pacíficamente parar esto; déjeme regresar a casa con mi familia para navidad”, publicó en su cuenta de Facebook, seguida por el hashtag #tachiquínlibre

Ahí mismo anunció que a partir de éste martes, hará públicas “las crónicas de lo que está sucediendo en la persecución política en mi contra. Mi familia y yo estamos convencidos que si los chihuahuenses se enteran de los abusos que el gobierno del estado está cometiendo, lo van a reprobar”.

Señaló que el Fiscal César Augusto Peniche Espejel, “sus secuaces y un pequeñísimo puñado de corruptos jueces de consigna (con la complacencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia) están pisoteando con sus conductas toda la lógica de derechos humanos”.

“El gobernador de Chihuahua siempre declara que “él no estaba enterado” sin embargo con la publicidad de estos hechos ya no hay excusa, porque él es el jefe de la Fiscalía que se supone que persigue los delitos, y si la hay, entonces sería complicidad”.

Indicó que toda la comunidad debe de saber que esos “excesos” aplicados a él, se pueden aplicar a cualquier persona mediante delitos fabricados, crédito fiscal ficticio o “un lamentable accidente”.