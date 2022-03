Elaboran censo de informales

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Con la tarifa que se reactivó para otorgar permisos a los comerciantes ambulantes, se está elaborando un censo de los mismos para buscar una estrategia y reubicarlos del primer cuadro de la ciudad, aseguró el titular de Regulación Comercial, Daniel Pando Morales.

“Estamos haciendo el censo de cuánto verdaderamente, cuántos comerciantes, cuánto ambulantismo hay en el Centro para poder, como dijo el señor presidente municipal, buscar una estrategia de dónde ponerlos de una manera que el Centro se vea más abierto”, declaró.

El funcionario dijo que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dará a conocer “en su momento” de qué manera, cuándo y dónde se buscarán esos espacios para los ambulantes.

“El ambulantismo creció mucho cuando se perdió el no cobro, entonces necesitamos hacer un plan porque ése es un tema muy sensible, a la gente no la pueden retirar y dejarla sin trabajar, la gente tiene que comer, entonces el señor alcalde, ese tema social lo está viendo”, afirmó Pando.

Los ambulantes pagan de nuevo desde este año sus permisos para vender en la vía pública, luego de que los cobros se incluyeron en la Ley de Ingresos 2022, tras cinco años que estuvieron exentos del pago.

Las licencias tipo A, B y C tienen costo de mil 231, mil 818 y 2 mil 338 pesos, respectivamente, se informó.

Los ambulantes tipo A son los que realizan su comercialización exhibiendo sus productos en la mano; el permiso por un año cuesta mil 231.616 pesos.

Los tipo B son los que trasladan sus artículos en un vehículo o estructura, y el precio que deberán pagar es de mil 818.558; mientras que los C usan un vehículo automotor, y el costo es de 2 mil 338.146 pesos por año, de acuerdo con la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez 2022.

El monto del permiso anual por día a la semana es de 481 pesos, y para fechas conmemorativas por día, 769.76 pesos.

A inicios del año estaban detectados 800 ambulantes en el Centro de la ciudad, de quienes 120 trabajan en las calles 16 de Septiembre, avenida Juárez, Velarde y La Paz, y el resto en las demás arterias, de acuerdo con datos de la Dirección de Regulación Comercial.