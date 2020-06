Elimina Congreso requisito máximo de edad para ser gobernador

Chihuahua, Chih.– Diputados de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó por unanimidad eliminar el requisito máximo de edad para poder contender por el cargo de Gobernador del Estado, que era de 70 años.

La propuesta la presentó el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson el pasado 8 de junio, cuando señaló que esta disposición en Chihuahua contraviene al artículo 116 federal, el cual establece que para ser gobernador de un estado basta con ser ciudadano mexicano por nacimiento y tener 30 años cumplidos a partir del día de la elección.

Cuando se presentó la iniciativa, el diputado Alejandro Gloria, del Partido Verde, expuso su desacuerdo por considerar que las personas mayores de 70 años son más vulnerables a un accidente o eventualidad, a lo que el de Morena respondió que ninguna ley puede estar por encima de la constitución cuyo artículo primero señala que ningún ciudadano puede ser objeto de discriminación por edad.

"Muchos jóvenes tienen una vida con mayor posibilidad de siniestro que los que pasamos de 70 años, vean ustedes que no hay razón para separar a los seres humanos de más de 70 años sobre todo porque todas las leyes de los ancianos establecen una prohibición que expresa, no se discriminará por motivos de edad y al no poder ser gobernador de estado se nos está discriminando" dijo el legislador.

De la Rosa Hickerson, agregó que el establecimiento de una edad máxima para ser Gobernador Constitucional es discriminatorio, pues limita el ejercicio de los derechos políticos de las personas mayores de 70 años, de manera arbitraria.

"Aquí se tiene que hacer justicia, no podemos separar a la ciudadanía en menores y mayores de 70 años y menos porque los viejos tenemos mayor posibilidad de morir vamos a argumentos sólidos y constitucionales. No maten nuestros sueños", concluyó el diputado momentos antes de la votación.