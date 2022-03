Embarazo a los 15 no fue un obstáculo

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que 35.2 millones (72.3 por ciento) de las mujeres de 15 años en adelante que viven en el país tienen al menos una hija o hijo. De ellas, el 7 por ciento es de madres solteras y sólo el 24.3 por ciento ha completado su educación superior.

En estas tres categorías cae Mayexi Ruiz, originaria de Ciudad Juárez, quien se describe como una mujer perseverante e inteligente: con apenas 23 años es licenciada en Derecho.

En la actualidad trabaja en una notaría donde realiza escrituras de compraventas, pero para llegar hasta donde está ahora ha tenido que pasar por muchas dificultades a lo largo de su vida.

“Cuando tenía 15 años quedé embarazada, fue muy difícil para mí ya que psicológicamente no estaba preparada y en mi casa no contaba con los recursos necesarios para alimentar a una persona extra”, dijo Ruiz, quien a su temprana edad tuvo que salir y enfrentarse al mundo con su único objetivo: darle una buena vida a su hijo.

Por fortuna, siempre tuvo el apoyo de su familia para seguir con sus estudios; ahora la ven como un ejemplo de perseverancia y respeto.

Todas las cosas que ha logrado en su vida las ha hecho para sacar adelante a su niño, nunca le ha importado si los demás ven los frutos de su esfuerzo o no.

“Creo que la base de todo fue ponerme un sueño y no conformarme con lo que tengo”, señaló quien durante su infancia se enfrentó con muchas carencias económicas que la hicieron ser fuerte.

En su familia no podían darse el lujo de comprar cosas caras o salir de vacaciones, siempre estuvieron limitados por el dinero, aunque eso no fue motivo para detenerse y no cumplir sus sueños, señaló.

Para Mayexi, el único camino que podía seguir para salir adelante era estudiar, ya que nunca sintió que tuviera una mentalidad de empresaria. Siempre vio la escuela como su única opción, además de que siempre le gustó aprender cosas y ahora ella busca enseñarle todo lo que sabe a las personas a sus alrededor para que (en sus palabras) “no batallen como yo lo hice”.

Desde que nació su bebé, ella se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para ir a dejarlo a la guardería, luego tomaba el camión para llegar a su trabajo, que le quedaba a una hora de distancia, para después continuar su día en la preparatoria y más tarde, saliendo de la escuela, tenía que pasar por su bebé a la guardería e ir a casa.

Habían días que la falta de tiempo no le permitía comer: “Era complicado hacer todo eso pero en mi cabeza no había un límite, yo sólo pensaba que tenía que hacer las cosas porque había una persona a la cual yo debía mantener”.

De los sacrificios más grandes con los que se ha enfrentado en la vida es la falta de tiempo que le dedica a su hijo, ya que trabajar, ser madre y ama de casa “no es fácil”. Lo poco que le puede dedicar a su hijo lo aprovecha para saber cómo está y que él sepa que puede contar con ella. “A veces los sacrificios más feos son cuando otros tienen que pagar por lo que quieres en la vida; él (su hijo) es el menos indicado para pagar por los errores que yo cometí”, dijo.

Una oportunidad

Cuando quedó embarazada, Ruiz buscó no tener a su bebé, pero en su camino se encontró con una fundación que –aunque en un principio creyó que le ayudarían a no tener a su hijo o darlo en adopción– al final resultó que ayudan a “salvar vidas”.

Ellos la convencieron de quedarse con Yahel –su hijo– debido a que era un embarazo muy avanzado y su única opción era darlo en adopción.

En todo el proceso, el Centro de Ayuda para la Mujer Juarense (CAMJ) estuvo apoyándola con pañales, leche, ropa, comida, incluso cosas para ella: cuando terminó la preparatoria ellos le ayudaron a pagar la universidad. Actualmente, Mayexi se encuentra de voluntaria en la fundación dando consultas legales en el centro y asesorías a mujeres que lo necesitan. Por su trabajo actual, no puede litigar, únicamente las orienta a solucionar sus problemas.

Asimismo, colabora con donaciones pequeñas para eventos que realiza la institución.

El CAMJ busca padrinos que ayuden a solventar gastos escolares de las jóvenes y de esta manera convencerlas de sobresalir y hacer algo bueno para su futuro y el de sus hijos.

A los 17 años, Mayexi decidió que quería estudiar Derecho. No sabía cómo lo iba a lograr, nunca tuvo un plan, pero todos los días trabajó para cumplir su sueño. Ahora está en búsqueda de una nueva meta: trabajar en el Poder Judicial.

“A diario estudio y estudio, investigo, aprendo y me pongo a buscar videos del amparo”, asegura, mientras se prepara para una oportunidad.

“Yo sé que lo voy a conseguir porque gracias a Dios todo lo que me he propuesto lo he logrado”, finalizó.