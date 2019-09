Embiste y mata vehículo 'fantasma' a motociclista en Jiménez

Paral.- Durante los primeros minutos de hoy un motociclista fue embestido por un vehículo 'fantasma' en Jiménez; el infortunado murió y no fue identificado de primera instancia.

Los hechos se registraron en la vialidad Mariano Jiménez, cuando se registró un fuerte choque entre un motociclista y el conductor de un vehículo hasta el momento desconocido.

Debido a la hora del percance no se reportó algún testimonio de testigos prescenciales de los hechos.

El motociclista de edad joven no fue identificado en el lugar de los hechos por lo que se espera sea la autoridad quien difunda los datos oficiales.

El hoy occiso no portaba casco de seguridad.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el responsable de estos hechos sin dar con su paradero hasta el momento.