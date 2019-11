Emite Lozoya recomendaciones para futuros procesos de participación ciudadana

Chihuahua.-El presidente independiente de Hidalgo de Parral, dio a conocer que gracias a la participación de 45 observadores el pasado domingo 24 de noviembre en el proceso de participación ciudadana para la determinación sobre si se debería de hacer o no el cambio de las luminarias, se pudo tener un total de 10 recomendaciones para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en los próximos años.

En este sentido, el edil por Parral, comentó que en primera instancia hubo un desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre los efectos secundarios que habría si votaban a favor o en contra del plebiscito para el mejoramiento de las luminarias en la capital.

En lo relacionado al plazo, Lozoya Santillán aplaudió que haya sido el Instituto Estatal Electoral quien pudiera desahogar cada una de las etapas de este proceso, sin embargo desacreditó que no hubo tiempo para socializar y reglamentar los plazos para llevar a cabo nuevos ejercicios.

Asimismo, recomendó que desde el Congreso del Estado se lleven acabo diversas reformas a la Ley de Participación Ciudadana para financiar el gasto público y privado para nuevos procesos de este tipo.

Durante el desahogo de la rueda de prensa el munícipe por Parral lamentó que en esta primer Jornada de participación ciudadana no se hubieran destinado espacios gratuitos en radio y televisión lo que generó un desequibrio en ambas opciones por el SI y el NO.

En cuanto al uso de las urnas electrónicas, el presidente municipal aseguró que hubo una buena capacitación por el personal que las operó, además de destacar la rapidez para emitir el voto, por lo que recomendó que para siguientes procesos electorales sería una buena alternativa incrementar el uso de estas urnas y de esta forma reducir costos.

Finalmente, Alfredo Lozoya dijo esperar que se instale en próximas fechas el consejo consultivo de participación ciudadana, pues lamentó que en este primer ejercicio democrático no se diera un acompañamiento real, asimismo, pidió que que una vez realIzado este primer ejercicio se generen mejores esquemas y políticas públicas que impulsen la democracia de la sociedad.