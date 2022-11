Emite Protección Civil recomendaciones para prevenir riesgos por sismos

Parral.- Luego de los cuatro sismos registrados durante las últimas 24 horas en Parral y la región, la Unidad de Protección Civil y Bomberos emitió recomendaciones con el fin de que la ciudadanía pueda actuar de manera acertada ante una situación de emergencia.

El titular de la referida dependencia, Alexis Mora Barrón, mencionó que los sismos no pueden ser pronosticados, por lo que es necesario tener información a la mano para saber cómo actuar ante las diferentes etapas de una contingencia provocada por un temblor.

Antes de un sismo de deben tomar medidas como: Preparar un plan familiar de protección civil, organizar y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo, revisar constantemente las instalaciones de gas y luz, preparar una mochila con artículos de emergencia.

Así mismo dijo que durante un sismo se recomienda: Conservar la calma y ubicarse en la zona de seguridad, alejarse de objetos que pueden caer y de las ventanas, si se encuentra en un automóvil, estacionarse y alejarse de edificios, árboles de gran altura o postes y alejarse de ríos o arroyos, y refugiarse en zonas altas.

En tanto después una contingencia provocada por un temblor se debe tomar en cuenta: revisar los domicilios después de un sismo, utilizar el teléfono sólo en caso de emergencia, no encender cerillos o velas hasta asegurarse que no existen fuga de gas, mantenerse informado, no propagar rumores y atender las recomendaciones de las autoridades, además de que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerse alerta.

Recordó que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.