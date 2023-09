Empeorará crisis con multas a maquilas

/ Cientos de transportistas esperan para poder cruzar a EU

Ciudad Juárez-- La industria maquiladora de Ciudad Juárez prevé que, a partir de esta semana, pudieran empezar a ser notificados sobre multas millonarias al no entregar a tiempo las mercancías que han quedado varadas en los puentes internacionales de esta frontera, ante las intensas revisiones que realiza el Gobierno de Texas, dijo Sergio Colín, presidente de Index Juárez.

Aunque el líder empresarial no dio un monto exacto de a cuánto ascenderían las multas, señaló que la información que tiene es que están catalogadas de 100 mil dólares por minuto.

Recordó que hasta ayer se acumulaban nueve días laborales en los que las cargas no han podido cruzar.

Para evitar dichas sanciones, Colín dijo que dos compañías de Juárez han optado por cruzar por Nogales, Sonora.

“Está siendo supercaro y superineficiente por los tiempos, incluso hace unos minutos tuve una llamada de qué podría hacer, ahorita en estos momentos se está revisando en ANAM México qué más le puede dar a ANAM Juárez para que nos apoye a nosotros”, comentó.

Otras dos empresas automotrices han tenido que volar sus productos. “Existen multas severas si no entregan en tiempo, entonces han preferido hacer eso. Hasta ahorita no hay impacto, hasta el día de ayer no me reportaron impactos directos, pero podrían suceder si continuamos con esta situación esta semana, muy seguramente va a suceder”, comentó Colín.

Una fuente de Aptiv mencionó que las multas podrían ser por parte de empresas de Asia y Europa, ya que la mercancía fabricada en esta ciudad, para ser enviada a esos países, tiene que cruzar primero a Estados Unidos.

Lo que hasta el momento ha frenado que empresas estadounidenses les apliquen dichas sanciones, es la huelga que mantienen desde hace más de una semana los trabajadores sindicalizados de las principales armadoras de vehículos en ese país, refirió.

“También está la posibilidad de pérdida de clientes por el no cumplimiento a tiempo”, añadió Colín.