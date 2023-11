Emprendedoras dan ‘puntadas’ a su futuro

Manuel Sáenz / El Diario de Juárez / Durante la creación de las prendas

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de que las personas encuentren un nuevo sustento económico creando ropa, el Centro Comunitario Altavista ofrece su curso “Corte y Confección” a cargo de la instructora y estudiante de la licenciatura Diseño de Modas, Esmeralda Villa.

Ubicado en la calle Boro y Gardenias dentro del parque conocido como “Revolución” o “Altavista” un grupo de 10 mujeres, la mayoría madres de familia, asisten cada viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde para aprender a elaborar uniformes escolares, como faldas, set deportivos, jumpsuit, camisas o pantalones.

“Las mismas alumnas propusieron este curso al ver la necesidad de que los uniformes escolares salen caros”, dijo Villa.

Recuerda que desde los 19 años de edad aprender de costura podría ser una oportunidad que le podía abrir nuevos caminos, no sólo como una actividad recreativa.

Ahora, a sus 48 años, de los cuales 15 años los ha dedicado a este oficio, es maestra, estudiante, diseñadora de la marca Boutique Arqueni y una guía a seguir para sus alumnas.

“Esto me ha ayudado mucho porque me ha abierto más mi conocimiento y me ayuda en los ingresos de mi familia. No sólo ahora mi esposo es el que genera dinero, sino yo también”, dijo Villa.

El programa impartido en el comunitario es parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), por lo que las alumnas saldrán con una constancia avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En la entrevista, Villa mencionó que la mayoría de sus alumnas acude a este curso para crear ropa para su propia familia y también para generar un ingreso extra.

A lo largo de 3 años, se han graduado más de 400 personas en el curso de “Corte y Confección” con las habilidades necesarias para crear, incluso vestidos de XV años.

Aunque se ve como un proceso difícil, Villa señaló que sólo se necesita que la persona esté dispuesta a aprender.

La alumna Nancy Araceli Zapata, de 38 años de edad, dijo que el ambiente que se crea durante cada sesión es agradable, lo que le permite trabajar y aprender con motivación.

Quienes tengan el interés de ser parte del curso es necesario presentar en las oficinas del comunitario, dos copias de acta de nacimiento, INE o alguna identificación con fotografía para menores de edad, CURP y un comprobante de domicilio, además de la lista de materiales. La edad es a partir de los 15 años.

nrivera@redaccion.diario.com.mx