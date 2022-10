Empresa no pagará reparación del daño

Ciudad Juárez– A un mes del accidente ocurrido en Villa Ahumada, familiares de las víctimas aseguran que la Fiscalía General Estado (FGE), les ha manifestado que no existen esperanzas de que la empresa a la que pertenece el tráiler responsable, pueda pagarles una indemnización o reparación del daño.

Lo anterior a pesar de que perdieron a sus familiares y también fueron víctimas de robo de sus pertenencias; asimismo, han tenido que pasar por todo tipo de dificultades económicas derivadas de esta tragedia.

Alondra Oaxaca Heras quien en ese accidente perdió a su abuela y a su tío, narró que su madre acudió dos días después a la Fiscalía en Villa Ahumada para realizar los trámites correspondientes a la camioneta pick up en la que viajaban sus seres queridos y la cual el tráiler se llevó a su paso cuando estaba estacionada en el lugar, pero un licenciado de apellido Ruiz, les dijo que no tenía tiempo de llevarlos al corralón por lo que una persona de buena fe les indicó dónde estaba.

“La persona responsable del corralón les dio permiso de ver la troca y ahí estaban los de la Fiscalía esculcándola. Él les dijo que sólo tomaban fotos, pero se perdieron todas las cosas que estaban en la troca”, mencionó.

Dijo que además la propietaria del corralón le cobró a su madre 8 mil 900 pesos para darle salida al vehículo.

“Eso es una gran injusticia, la Presidencia de Villa Ahumada trató de hacer un arreglo con la señora para que hiciera una rebaja y ella no quiso, la troca finalmente la compró un yonke ahí mismo”, lamentó.

Relató que durante todo este mes, pese a las gestiones ante la FGE, les han indicado que la aseguradora de la empresa a la que pertenece el tráiler se niega a responder por los daños debido a que el Saúl A.D., el conductor de la unidad, se encontraba bajo el influjo de drogas al momento del percance.

El Diario solicitó información a la FGE para determinar si ya fue localizada la empresa y si habrá responsabilidad penal para ella en caso de no hacerse responsable, a lo cual su vocera Sahira Castro, respondió a través de mensaje que la empresa no ha acudido y que sólo tuvieron un intento por recuperar el camión, pero por ser deudores solidarios no se les entregó.

Virginia Márquez Enríquez, de 84 años de edad, y su hijo Efraín Márquez, de 54, se dirigían a El Terrero Namiquipa, donde vivían, venían desde Las Cruces, Nuevo México debido a que también eran ciudadanos americanos, e hicieron una parada en Ahumada y desde ese lugar se comunicaron con sus familiares para avisarles que habían llegado a comer unos burritos, sin imaginar la tragedia que ocurriría instantes después, comentó Alondra.

Dijo que desde un principio, desaparecieron las billeteras y todas las pertenencias de sus seres queridos.

El 14 de septiembre, el juez de Control determinó vincular a proceso a Saúl A. D. por los delitos de homicidio simple imprudencial en contra de diez personas, lesiones, daños, también imprudenciales, así como narcomenudeo en la modalidad de posesión simple.

Expuso que, analizado lo argumentado por la representación social y la defensa legal, no hubo dolo por parte del chofer al momento del accidente, por lo que su actuación fue imprudencial, a pesar de que los fiscales habían solicitado dictar el auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio doloso, lesiones, daños y narcomenudeo en posesión simple, debido a que dicha persona se encontraba intoxicado con metanfetaminas y anfetaminas cuando chocó y se volcó, según la causa penal 6679/22.

El detenido permanece en prisión preventiva por 24 meses y la representación social solicitó una ampliación de dos a seis meses el plazo para el cierre de la carpeta de investigación.